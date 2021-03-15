Pandemi döneminde Trakya sanayisinin merkezinde 56 fabrika açıldı

TRAKYA'da sanayinin merkezlerinden olan ve 6 Organize Sanayi Bölgesi bulunan Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Marmara Ereğlisi ilçesinde pandemi döneminde yeni açılan işletme sayısı kapananlara oranla 3 kat arttı. Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İzzet Volkan, "Bizim üye sayımız olarak sanayide işletmelerimiz de yüzde 7.3 büyüyerek 851 sayısına ulaştı. Toplamda Çorlu, Ergene, Ereğli bölgesinde 6 bin 500 üye sayısına ulaştık. Bu da pandemi dönemi göze alındığında gerçekten bölgemizin ne kadar kuvvetli, ne kadar hızlı büyüdüğünü ortaya koyan bir gelişme" dedi.

Trakya'da sanayinin önemli bölgelerinden olan Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Marmara Ereğlisi'nde pandemi döneminde büyüme yaşandı. Koronavirüs salgının yaşandığı son 1 yıl içinde bölgede, 930 firma açılırken, 391 firma kapandı. Aynı dönemde 56 fabrika açıldı, 2 fabrika ise kapandı. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, son yıllarda yatırımcıların havaalanı, sınır kapılarının olması, deniz ve karayolunun bulunması nedeniyle yatırımlarını Trakya Bölgesi'ne kaydırıldığını belirterek, pandemi döneminde kapanan firmaların sayısından açılan firma sayısının daha fazla olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde yeni açılan işletmelerin sayısının kapananlara oranla 3 kat arttığını belirten, Volkan, şunları söyledi:

"Öncelikle 2020 senesi, gözlemlerimize göre küçük ve büyük ölçekli işletmelerimiz açısından farklı bir süreçte geçti. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin genelde hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği için kapalı olması ana problemlerden bir tanesiydi. Bugün geldiğimiz noktada hizmet sektöründeki normalleşme ile beraber hizmet sektöründeki firmalarımız tekrar çalışabilir, bir nebze faaliyetleri sürdürebilir hale geldi. Orta ve büyük ölçekli işletmelerimizde ana problem tedarik zincirlerinin bozulması, çalışan ve temaslarda oluşan ve covid hastalığından dolayı üretim kısıtlamalarıydı. Bu tedarik sürecine de yansıdı. Bugün geldiğimiz noktada sayıların biraz daha normalleşmesi ile sanayi işletmeleri, üretim süreçleri ve tedarik zincirlerini normal düzene sokmaya başladı. Bugün baktığımızda geçtiğimiz seneye göre çok daha iyi bir nokta değil. Özellik geçtiğimiz sene verilen KGF kredileri, kısa çalışma ödeneği destekleri işletmelerde çok büyük fayda sağladı. Bizim üye sayımız olarak sanayide işletmelerimiz de yüzde 7.3 büyüyerek 851 sayısına geldi. Toplamda Çorlu, Ergene, Ereğli bölgesinde 6 bin 500 üye sayısına ulaştık. Bu da pandemi dönemi göze alındığında gerçekten bölgemizin ne kadar kuvvetli, ne kadar hızlı büyüdüğünü ortaya koyan bir nokta. Bu yıl da beklentimiz bölgemizin üye sayısı olarak yüzde 10'un üzerinde büyümesidir."'EN CAZİP BÖLGELERDEN BİRİYİZ'Trakya Bölgesi'nde Çorlu'nun özellikle sanayiciler tarafından cazip görüldüğünü ifade eden Volkan, "Makine, tekstil ve kimya alanında yeni yatırımlar bölgemize çok geldi, hala da gelmeye devam ediyor. Bizim bölgemiz yatırım konusunda Türkiye'nin en cazip bölgelerinden bir tanesi. OSB'lerimizde Marmara Bölgesi kıyaslandığında çok uygun rakamlar ve çok avantajlı şartlar var. Havaalanımız var, limanımız, Avrupa'ya yakınlığımızı birçok sektörün bölgede bulunması tedarikçi anlamında da çok büyük faaliyet, çok fayda sağlıyor. Yine küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin olduğu sanayi sitelerimiz, bu sanayimizi destekliyoruz, buraya geldiklerinde çok büyük problem yaşamıyorlar. Biz burada milli eğitimimiz ve kalkınma ajansımızda beraber meslek liselerimize yani bu sanayinin hem orta ölçekli en büyük ölçekli konusunda iş gücü konusunda destek olmak için çok büyük yatırım yapıyoruz. O noktada çok yol kat ettik. Amacımız üreten, çok daha kuvvetli bölge yaratmak bu doğrultuda çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.'AVRUPA YAKINLIĞIMIZ VE SINIRA YAKINLIĞIMIZIN ETKİSİ VAR'Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İzzet Volkan, bölgenin Avrupa'ya yakın olması nedeniyle yatırımcının dikkatini çektiğini söyledi. Çorlu Atatürk Havalimanı, Tekirdağ'da Asyaport Limanı, sınır kapılarına olan yakın mesafelerinin kendilerine çok büyük avantaj sağladığını ifade eden Volkan, bir yandan da ülkenin finans merkezi olan İstanbul'a da çok yakın olduklarını kaydetti.'DÜNYA MARKALARINI BARINDIRIYORUZ'

İzzet Volkan, bölgede dünya markalarının üretiminin yapıldığını belirterek, "Öncelikle bölgemize sanayi anlamında bakıldığında çok büyük, çok kuvvetli dünya markası olmuş sanayicilerimiz var, sanayi kuruluşlarımız var. Türkiye'nin ISO 500 listesinin 31 üyesi bizim bölgemizde faaliyet gösteriyor. İkinci 500'ün 27 firması yine bizim bölgemizde, sanayi bölgemizde faaliyet gösteriyor. Bu ilk 1000'deki firma sayısı bölgemizin ne kadar cazip ne kadar yatırıma açık ne kadar büyük rekabet avantajı yarattığın en güzel göstergelerinden bir tanesi. Bizim bölgemizde şu anda 6 tane Organize Sanayi Bölgesi var, bize bağlı Çorlu, Ergene, Ereğli bölgesinde. Bir bir tane Avrupa Serbest Bölgemiz var ki, hemen hemen doluluğunu tamamlamış durumda. Orada çok kıymetli üretim ve ihracat yapılıyor. 60 yakın ülkeye bölgemizde ihracat yapılıyor, resmi rakamlar 1 milyar dolar civarında ama bildiğimiz rakam onu çok üzerinde. Sadece merkeze İstanbul'da oluşan bölgemizde gözükmüyor ama her geçen gün de üzerine koyarak, hem de istihdam tarafında çok kuvvetli bir şekilde büyüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN