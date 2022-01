Pamukluk Barajında su seviyesi 52 metreye yükseldi

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Kendi kategorisinde Türkiye'nin 4'üncü, Mersin'in ise en büyük barajı olan Pamukluk Barajında sular yükselmeye başladı. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 14 Ekim 2021'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle su tutmaya başlayan barajda, su seviyesinin 52 metreye, doluluk oranının ise yüzde 8'e ulaştığını açıkladı.

Mersin'in en büyük barajı olan Pamukluk Barajı ile ortalama 25 bin futbol sahası büyüklüğünde zirai arazi suya kavuşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajdaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen Pamukluk Barajında suların sorunsuzca yükseldiğini belirten DSİ Genel Müdürü Yıldız, "Kendi kategorisinde Türkiye'nin 4. büyük barajı, hem yükseklik hem de gövde uzunluğu yönüyle Mersin'in en büyük barajı olan Pamukluk Barajında Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde vinç kumandası aracılığıyla beton blok indirilmiş ve barajda su depolanmaya başlanmıştı. Bugün itibariyle barajda su seviyesi 52 metre yüksekliğine, yüzde 8 doluluk oranına ulaşmış ve yaklaşık 23 milyon metreküp su depolanmıştır. DSİ tarafından Mersin'e kazandırılan bu dev eser çok yakında Torosların bereketli topraklarına can suyu olacaktır" dedi.

Milli ekonomiye yıllık 555 milyon TL katkı

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 555 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Yıldız, "Pamukluk Barajında depolanan su ile 181 bin 850 dekar tarım arazisi sulanabilecektir. Bu büyüklük yaklaşık 25 bin futbol sahasından daha fazla bir alana karşılık gelmektedir. Sulamanın yanı sıra içme suyu ve enerji faydası da olan baraj sayesinde Mersin ilimize içme suyu temini ve yılda 78,011 GWh enerji faydası sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.