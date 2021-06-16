Pamukkaleli halterciler Türkiye Şampiyonası'na hazır
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Pamukkaleli halterciler Türkiye Şampiyonası'na hazır

Pamukkaleli halterciler Türkiye Şampiyonası'na hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyespor'un aktif olan branşlarından halterde sporcular Bursa'da yapılacak olan U15 ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Pamukkale Belediyespor'un aktif olan branşlarından halterde sporcular Bursa'da yapılacak olan U15 ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Pamukkale Belediyesporlu halterciler Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U 15 ve Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'na katılacak. 17-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa Yıldırım Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan müsabakalara Pamukkale Belediyespor'dan 2 sporu katılacak. Antrenör Ferhat Coşkun gözetiminde çalışmalarını yapan yıldızlar kategorisi sporcusu Fatih Çetin 67 kilogramda ve U 15 kategorisi sporcusu Ali Osman Çınlar da 96 kilogramda yarışarak derece elde etmek istiyor.

"Madalyasız dönmeyeceğiz"

Pamukkale Belediyespor Halter Antrenörü Ferhat Coşkun, toplam 6 lisanslı sporcuyla çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, "Pamukkale Belediyespor'da 10. branş olarak açılan halterde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye çok teşekkür ederim. Milli sporcumuz Mehmet Avcıl ile birlikte Bahadır Emer, Veli Yokuş ve Halil İbrahim Altıntaş bünyemizde spor yaşamlarını sürdürüyor. Bunun yanında 2 de genç sporcumuz var. Fatih Çetin ve Ali Osman Çınlar da Bursa'da gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Yoğun ve verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Bu çalışmaların karşılığını almayı umuyoruz. Bursa'da hem ilimizi hem de kulübümüzü başarıyla temsil edeceğiz. Hedefimiz alt yapıya önem vererek ileride Avrupa'da, Dünya'da ve Olimpiyatlarda madalyalar alabilecek sporcular yetiştirmek" dedi.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kulübün çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, "Halter bizim önem verdiğimiz branşlardan biri. İlçemizde gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak istiyoruz. Bir süredir çalışmalarını sürdüren genç haltercilerimiz Bursa'daki Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecektir. Kendilerine başarılar diliyorum. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Pamukkaleli halterciler Türkiye Şampiyonası'na hazır
Pamukkaleli halterciler Türkiye Şampiyonası'na hazır
Pamukkaleli halterciler Türkiye Şampiyonası'na hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pamukkaleli halterciler Türkiye Şampiyonası'na hazır - Haberler Spor
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