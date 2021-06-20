Paletli Yüzme Genç Milli Takımı yurda döndü
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Paletli Yüzme Genç Milli Takımı yurda döndü

Paletli Yüzme Genç Milli Takımı yurda döndü
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

İtalya'da düzenlenen 17. CMAS Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Genç Milli Takımı yurda döndü.

İtalya'da düzenlenen 17. CMAS Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Genç Milli Takımı yurda döndü.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı kafileyi Atatürk Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ile aileleri karşıladı.

TSSF Başkanı Şahin Özen, elde edilen başarıdan dolayı Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'nı kutlayarak, "Şampiyonayı altın madalya ile başlayıp, altın madalya ile bitirdiler. Gerçekten göğsümüzü kabarttılar. Sporcularımıza, ailelerine, teknik ekibe ve antrenörlerine ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Kaan Kahraman bir altın ve bir gümüş madalya kazanırken, bayrak takımı dünya şampiyonluğu, Beril Ülker de dünya üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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