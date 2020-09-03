HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor

Geçen sene sezon başında tanesi 20-25 TL'den satılan palamut bu sene bol olunca fiyatı 7,5 liraya kadar düştü. Palamut fiyatıyla vatandaşın yüzünü güldürürken, mezgit ve istavrit ise üzüyor.

03.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:18

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan balık av sezonu geçtiğimiz yıla oranla bol palamut avı ile dikkat çekerken, geçen sezon başında 20-25 TL'den satılan palamut, tezgahlarda tanesi 7,5-10 TL arasında satılıyor. Palamut bolluğuna rağmen diğer balık çeşitlerinin az olması özellikle mezgit ve istavrit fiyatlarını yükseltiyor. Balıkçılar yeni sezonun bol olacağını ümit ettiklerini ancak şu an için konuşmanın erken olduğunu belirterek Eylül 15'den sonra her şeyin daha net belli olacağını düşünüyor.

Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor

"BALIK BOL OLACAĞA BENZİYOR"

Trabzon Balık Halinde tanesi 7,5-10 TL'den satılan palamutlar vatandaşı memnun ederken balıkçı esnaflarından Emin Avcı, sezonun ilk günleri olmasına rağmen palamutun bol olmasının hem vatandaşı hem de kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Geçen sene bu zamanlarda az olan palamudun tanesini 20-25 TL'den satıldığını bu sezon ise fiyatın yarıdan aşağıya düştüğünü belirten Avcı, "Sezonun ilk günleri olmasına rağmen gayet güzel. Palamutta bolluk var diğer balık çeşitleri de yavaş yavaş gelmeye başladı. Yüzümüz gülüyor balık bol olacağa benziyor. Geçen seneye göre çok daha bol. Fiyatını 10 TL'den satıyoruz biraz daha büyürse daha da iyi olacak. Bu sezon görünüşe bakılırsa bol olacakmış gibi gözüküyor inşallah bol olur. Geçen sene bu zamanlarda balık çok azdı hemen hemen yoktu. Geçen sene olanın fiyatı da 20-25 TL idi. Bu sene umutluyuz" dedi.

Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor

"FİYATLAR GAYET UYGUN"

Balık esnaflarından Münir Yılmaz da palamudun bol olduğunu ancak diğer balık çeşitlerinin aynı olmadığını ifade ederek "Sezon açıldı şimdiden palamut bol gibi gözüktü. İlerleyen günlerde bol mu yoksa az mı olacağını göreceğiz. Şu anda palamut var gibi gözüküyor. Fiyatlar gayet uygun. 300 gramlık palamutlar 10 TL 7,5 TL'den satılıyor. Geçen sene bu zamanlar böyle bol yoktu. Daha azdı fiyatları da daha yüksekti. 15-20 TL'den satılıyordu. Diğer balık çeşitleri şu anda bol değil. Az miktarda da olsa geliyor. Mezgit, istavrit fiyatları biraz yüksek. İstavrit 25-30 TL arasında satılıyor bu vatandaş için biraz yüksek. Mezgit ise 30-50 TL arasında satılıyor. Mezgitin de fiyatı yüksek biraz bollanırsa fiyatları düşer. Beklentim palamudun bol olacağı düşüncesindeyim. Birkaç gün sonra da çinekop olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor

"GEÇEN SENE BU KADAR BOL OLMAMIŞTI"

Balıkçı Çetin Kavzoğlu ise şu an konuşmanın erken olduğunu kaydederek "Şu an için konuşmak erken. Biraz daha beklememiz lazım. Ayın 15'inden sonra her şey belli olur. Balık şu an bol gibi gözüküyor. Geçen seneye kıyaslarsak bu kadar bol olmamıştı. Palamut fiyatları 7,5-10 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşlarda palamudun fiyatını şimdilik normal bulduklarını belirterek ilerleyen günlerde de böyle bol olması durumunda fiyatının daha da düşeceğini ümit ettiklerini söylediler.

Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
ADANA: Yalan o fiyat Trabzon Samsun gibi yerde geri kalan 79 il ne yapsın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZEBERCET: Her balık sezonu açıldığında aynı yalan bu sene balık bol diye diye aldatıyorlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HOVARDA KIZ ASLI: BİDE YANINA Bİ 70 LİK AÇTIMIYDIN ALLAH BE DEĞMEYİN KEYFİME.
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Wilma Elles Metin Özülkü Pınar Tartan Demet Akalın
Spor Erol Bulut Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 14:42:33. #1.15#
title