Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait İHA düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait İHA düşürdü

02.01.2021 22:17 | Son Güncelleme: 02.01.2021 22:20
Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait İHA düşürdü

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çakoti bölgesinde Hindistan'a ait casus İHA'nın kontrol hattının Pakistan tarafını 500 metre ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın Pakistan birliklerince düşürüldüğü kaydedildi.

Nauşeri bölgesinde dün Hindistan'a ait bir başka İHA düşürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Enis Arıkan Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ankara Yılbaşı Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan, Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan'a ait İHA düşürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 22:21:25. #1.15#
title