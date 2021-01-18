Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1920 yeni vakayla toplam vaka sayısı 521 bin 211'e yükseldi.

Son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 997'ye ve iyileşenlerin sayısı 475 bin 228'e çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 86 artışla 917 bin 15'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 295 artarak 26 bin 282'ye, iyileşenlerin sayısı 9 bin 475 artarak 745 bin 935'e yükseldi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 306 artarak toplam 161 bin 740'a, aktif vakalar ise 38 bin 791'e yükseldi.

Bugün 2 bin 293 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı 122 bin 344 oldu.

Son 24 saatte 4 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, virüs kaynaklı ölümler 605'e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Negeri Sembilan eyaletine bağlı Seremban ve Port Dickson kentlerinde yarından itibaren 14 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurdu.

Ülkedeki 3 federal bölge ve 6 eyalette sokağa çıkma yasağı ise 26 Ocak'a kadar sürecek.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 904 artarak 336 bin 156'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 58 artışla 4 bin 596'ya yükseldi.

Son bir günde 19 bin 476 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 973 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı