Pakistan, ABD'nin ülkedeki yargı sistemine yönelik olumsuz ifadeler içeren raporuna tepki gösterdi
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Pakistan, ABD'nin ülkedeki yargı sistemine yönelik olumsuz ifadeler içeren raporuna tepki gösterdi

Pakistan, ABD'nin ülkedeki yargı sistemine yönelik olumsuz ifadeler içeren raporuna tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan raporda, "Pakistan'ın yargı sisteminin hükümet ve farklı taraflarca etki altında olduğuna" dair ifadelere tepki göstererek, ülkesinin yargı sisteminin bağımsız olduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan raporda, "Pakistan'ın yargı sisteminin hükümet ve farklı taraflarca etki altında olduğuna" dair ifadelere tepki göstererek, ülkesinin yargı sisteminin bağımsız olduğunu bildirdi.

Çavdri, ABD Dışişleri Bakanlığının Amerikan şirketleri için mevcut veya potansiyel pazarları olan 170'ten fazla ülke ve ekonominin yatırım ortamlarının analiz edildiği 2021 Yatırım Ortamı Raporu'nda Pakistan'la ilgili ifadelere, yazılı olarak yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Söz konusu raporda, Pakistan'ın yargı sistemine yönelik ifadelere güçlü bir şekilde itiraz ettiklerini belirten Çavdri, bunun keyfi ve asılsız olduğunu vurguladı.

Çavdri, Pakistan'ın yargı sisteminin bağımsız, mahkemelerin Anayasa ve ülke hukukuna uygun çalıştığına dikkati çekerek, rapordaki iddiaların yanlış ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini, ülkesinin yargı sistemi üzerinde baskının söz konusu olmadığını kaydetti.

2021 Yatırım Ortamı Raporu

ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan raporda, Pakistan'ın yargı sisteminin teorik olarak yürütme organından bağımsız çalıştığı ancak gerçeğin oldukça farklı olduğu vurgulanmış, ülkenin yargı sistemi olumsuz şekilde tasvir edilmişti.

Raporda, Pakistan'ın yargı sisteminin hükümet ve farklı taraflarca etki altında olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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