Öztrak: "(Bolu Belediye Başkanı) Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oy birliği ile karar verdik"
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Öztrak: "(Bolu Belediye Başkanı) Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oy birliği ile karar verdik"

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6)

Öztrak: '(Bolu Belediye Başkanı) Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oy birliği ile karar verdik'
Öztrak: '(Bolu Belediye Başkanı) Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oy birliği ile karar verdik'
Öztrak: '(Bolu Belediye Başkanı) Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oy birliği ile karar verdik'
Öztrak: '(Bolu Belediye Başkanı) Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oy birliği ile karar verdik'
Öztrak: '(Bolu Belediye Başkanı) Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oy birliği ile karar verdik'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Öztrak: "(Bolu Belediye Başkanı) Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine MYK'de oy birliği ile karar verdik" - Haberler
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