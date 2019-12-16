Öztrak: "Ekonomik kriz artık büyük şirketlerimizi de sallamaya başladı"
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Öztrak: "Ekonomik kriz artık büyük şirketlerimizi de sallamaya başladı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

16.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:55
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Öztrak: "Ekonomik kriz artık büyük şirketlerimizi de sallamaya başladı"
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