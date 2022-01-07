Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı notları

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ikinci yarısı Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşma ile başladı. İkinci devrenin ve 20'nci haftanın açılış mücadelesinde 46 puanla lider Trabzonspor, 15 puanla ligin son sırasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u evinde konuk etti. Şampiyonluk yolunda rakipleriyle arayı açmak isteyen bordo-mavililer, karşılaşmaya yüksek motivasyonlu çıktı.

10'UNCU BULUŞMA

Bordo-mavili taraftarlar, ikinci devrenin açılış maçına büyük ilgi gösterdi. Biletler yüzde 84 oranında tükenirken, 38 bin 742 biletten 32 bin 570'i satıldı.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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