Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçından notlar

MALATYA (DHA) - Spor Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Ligde geride kalan 13 haftada sarı kırmızılılar 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucunda aldığı 21 puan ve averajla 8'inci sırada yer alırken, Malatya ekibi ise 4 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 17'nci sırada bulunuyor.