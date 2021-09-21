Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Öznur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da, önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Kazanmak istedik ancak 1-0 mağlup olduk. Tabii ki üzgünüz. Özellikle ilk devre daha üstün oynayan taraf Yeni Malatyaspor'du. Pozisyonlarımız vardı. Genel anlamda müsabakaya bakıldığında golü atan kazanır havası vardı müsabakada. Her iki tarafta mücadele etti. Bizim de direkten dönen bir topumuz var. Orada golü bulmuş olsaydık daha evvel de sanırım müsabakayı biz kazanırdık. Ancak futbolun içerisinde olan şeyler. Rakibimiz bizim duran bir topta adam paylaşımında sıkıntı yaşadığımız o zamana kadar sıkıntı yaşamadığımız pozisyonda orada maalesef 3 tane oyuncu boştu. Golü attılar ve müsabakayı kazandılar. Şimdi bizim için önemli olan hemen bir reaksiyon göstermek. Cumartesi günü Antalya'da oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanıp orada cevabı vermek" dedi.