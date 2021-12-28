Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta olimpiyat yolcusu

ERZURUM (İHA) - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında Alp Disiplininde ülkemizi temsil edecek sporcuların belirleneceği "Olimpik Seçme" yarışmaları Erzurum'da gerçekleşti.

Bayanlarda Sıla Kara, Ceren Reyhan Yıldırım ve Özlem Çarıkçıoğlu, Erkeklerde Berkin Usta, Derin Berkin, Bünyamin Çelik, Demirkan Hasırcı ve Kerem Haymana seçme yarışmalarına katılım sağladı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonrasında bayanlarda Özlem Çarıkçıoğlu, Erkeklerde ise Berkin Usta Alp Disiplininde 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Bayanlarda ikinci sırayı Ceren Reyhan Yıldırım, üçüncü sırayı Sıla Kara elde ederken, erkeklerde ise ikinciliği Demirkan Hasırcı, üçüncülüğü ise Derin Berkin elde etti.

Seçme müsabakalarına katılım sağlayan sporculara teşekkür eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Çok heyecan verici ve adaletli bir yarışma oldu. Sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hepsi bizim sporcularımız antrenörlerine ve ailelerine çok teşekkür ederim. Pekin'de bizi temsil etmeye hak kazanan Özlem Çarıkçıoğlu ve Berkin Usta'ya başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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