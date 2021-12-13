Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na bir çağrı daha: Rezerv satarak bu iş yapılmaz

Merkez Bankası, dolar kurunun 14,60'lara kadar yükselmesi sonrası bugün piyasaya dördüncü müdahalesini yaptı. 2014 yılından bu yana piyasaya müdahale etmeyen Merkez, son 2 haftada 4 kez müdahalede bulundu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN MERKEZ BANKASI'NA YÖNELİK YENİ PAYLAŞIM

Twitter'da yaklaşık 3 milyon takipçisi olan ve yaptığı ekonomi yorumlarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na yönelik bir paylaşım daha geldi. Daha önce Merkez Bankası'na "İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan" diye bir çağrı yapan Demirtaş, bu seferde piyasaya yapılan müdahaleler hakkında konuştu.

"REZERV SATARAK BU İŞ YAPILMAZ"

Sosyal medyadan Merkez'in hamlelerini yorumlamaya devam eden Demirtaş, rezerv satarak doların düşmeyeceğini söyledi. Merkez Bankası'na bir çağrıda bulunan Demirtaş, "Dolar/TL maalesef 14 seviyesini de geçti. Böylece geçen hafta 14 seviyesini geçmesin diye satılan onca dolarımız da boşa gitti. Rezerv satarak bu iş yapılmaz diye çok uyardı ben ve benim gibi bir çok kişi…" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın yaptığı paylaşım şöyle:

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