Özgür Demirtaş'ın faiz yorumu gündem oldu: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün yaptığı açıklamayla asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkması halinde olacakları sıralayarak bunun ilk başta vatandaşları sevindireceğini ancak daha sonra alım güçlerinin düşeceğini söylemişti. Demirtaş, gelen eleştirilen ardından ise "Enflasyon belasının olduğu yerde isterseniz Asgari Ücreti 100.000 TL yapın işe yaramaz, yine 4 yıl öncenin 2000TL maaşından az olur. Önemli olan Nominal Asgari gelir değil, önemli olan NET alım gücünüz" demişti.

SÖZLERİNİN ELEŞTİRİLDİĞİ YAYINA BAĞLANDI

Özgür Demirtaş'ın bu açıklamaları bu akşam CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programında ele alındı. Sosyal medya hesabından kendisine karakter suikastı yapıldığını ifade ederek yayına telefonla bağlanmaya karar veren Demirtaş, söz konusu ifadelerine yayında açıklık getirdi.

"BÜTÜN DÜNYA AKILSIZ, BİR TEK BİZ Mİ AKILLIYIZ?"

Tansiyonun zaman zaman yükseldiği anlarda Demirtaş, faiz artırımı ile ilgili "Mars'a adam gönderen adamlar roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?" ifadelerini kullandı.

"100 BİN DE YAPSANIZ ASGARİ ÜCRETLİ DAHA MUTSUZ OLUR"

Demirtaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben yıllardır televizyona çıkmıyorum, eğer hakkımda öyle yanlış bir altyazı yazılmasaydı da çıkmayacaktım. Özgür Demirtaş asgari ücrete karşı değil. Özgür Demirtaş şunu söylüyor: Bu tipte yanlış para politikasının olduğu, TL'nin her gün erdiği, dolara bazlı gıda ürünlerinin, kıyafetin, demirin, çeliğin bu kadar arttığı bu ortamda siz asgari ücreti 10 bin de 50 bin de 100 bin de yapsanız sonuçta o asgari ücretli 10 yıl öncesine, 30 yıl öncesine göre daha mutsuz olur. Önemli olan nominal maaşların artması değil.

"HANİ FAİZ İNİNCE ENFLASYON DA İNİYORDU"

Böyle deyince de faiz lobisi diyorlar. Efendim faiz kötü bir şeydir. Ama faiz bir sonuçtur. Yağmurda nasıl çıkarsınız dışarı şemsiyeyle çıkarsınız. Her yağmur yağdığında insanlarda şemsiye vardır. Ama şemsiye taşıdığınız için yağmur yağmaz, yağmur yağdığı için şemsiye taşırsınız. Aynı şekilde faiz bir sebep değildir sonuçtur. Eğer bir ülkede faizler yüksekse o ülkedeki birtakım şeylerin yanlış yapıldığını göstermektedir. Siz Merkez Bankası'nda faizi indirdiniz, buyurun indirin. Hani faiz inince enflasyon iniyordu? Bir yıldır faiz indiriyoruz.

"ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRÜRSÜNÜZ"

İnsanlar derler ki size, madem faiz enflasyonun sebebi, indirin kardeşim sıfıra o zaman. Hadi hodri meydan bakalım enflasyona ne oluyor. Yapmayın ya. Bu kadar akıldan bilimden uzaklaşırsanız eğer, asgari ücretin de alım gücünü düşürürsünüz efendim. Asgari ücretin artışı geçici olarak insanları rahatlatacaktır. Türkiye'deki gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine, otomobil ürünlerinden elektronik eşyalara demirden çeliğine kadar dolarla. Hammadde dolarla. Siz iş gücünüzü ucuzlaştırarak Çin gibi olamazsınız. Mars'a adam gönderen adamlar roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?"

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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