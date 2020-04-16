SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› (Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor - Ekonomi
Tunçbilek, Seyitömer, Kütahya, Ekonomi

(Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor

Kütahya'da, 1 Ocak 2020 tarihinde üretimleri durdurulan Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerine son teknoloji DRY FGD baca gazı arıtma sistemleri kurularak çevreye daha duyarlı hale getirildiği bildirildi.

16.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:10
(Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor

Kütahya'da, 1 Ocak 2020 tarihinde üretimleri durdurulan Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerine son teknoloji DRY FGD baca gazı arıtma sistemleri kurularak çevreye daha duyarlı hale getirildiği bildirildi.

Yapılan çalışma ile Avrupa standartlarında son teknolojiye göre bir sistemin Kütahya'da uygulandığını söyleyen Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürü Orhan Kırca, "Avrupa standartlarında son teknolojiye göre dizaynını yaptığımız bu sistemimizin başlangıcında yoğun bir fizibilite çalışması yaptık. Kurulan sistem ile santralimizde baca gazını arıtırken yüksek verim ve kapasite çalışması için sistem ile santralimiz arasında en optimum olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu daha önce dizaynı yapılan sistemlerdeki ekipman ve malzemeler santralimize bir an önce getirilmiştir. Santrallerimizin ekibiyle bu çalışmalar sistem yerine kurularak biran önce bitirilmiştir. Her iki santralimizde de baca gazı arıtma sistemi tamamlanmıştır" dedi.

Gerçekleştirilen çalışmanın tam bir çevre dostu sistem olduğu ve DRY FCD baca gazı arıtma sistemlerinin nasıl çalıştığı hakkında bilgiler veren Seyitömer Termik Santrali Genel Müdürü Süleyman Memiş, "Bu tanklardaki sodyum bikarbonatı pülverize olarak kuru olarak bu noktaya indiriyoruz. Bu gördüğümüz üfleyicilerle hücre tekerlerine dökülen sodyum bikarbonatı şu gördüğümüz hat yoluyla kazan ünitesine kadar götürüyoruz. Tabi kazanlardan çıkan iki tane büyük kanal var. Bu kanallara gönderdiğimiz sodyum bikarbonat 4 noktadan bu kanallara enjekte ediliyor. Bu noktadaki nozullar ve basınçlı hava yoluyla kanalın içerisindeki gazın içerisinde homojen olarak dağılımı sağlanıyor. Ortaya çıkan reaksiyon sonucunda da gazın içerisindeki kükürdü tutmuş oluyoruz. Sistemin en büyük avantajı herhangi bir atığı, çevreye bırakacağı bir atığı yok. Bu yönüyle de çok temiz bir teknoloji. Personelimizin mağduriyeti konusunda da hassas davrandık. Ocak ayından beri personelimizin maaşını aksatmadan ödemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Hem Kütahya'ya, hem de milli ekonomimize ciddi katkılar sağlıyor"

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu hatırlattan ve bu santrallerin bir an önce üretime yeniden başlaması gerektiğine dikkat çeken Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Öncel, "Kütahya bir maden şehri. Bu maden şehri olması nedeniyle ana sektörlerden birisi enerji ve kömür üretimi olarak gerçekleşmiş. Daha önce sadece kömür üretimi yapılırken, daha sonra kömür üretiminin normal sanayi üretimi ve evlerde kullanılmayacak kısımları için termik santraller vasıtasıyla enerjiye dönüştürülmesi planlanmış ve çok ciddi tesisler kurulmuş. Yıllarca bu tesislerde Türkiye'nin enerji tüketiminin büyük bir bölümü sağlanmış. En büyük özelliğimiz milli enerji. Çünkü biz enerjide büyük ölçüde dışarıya bağımlıyız. Hem kömür olsun hem petrol olsun hem doğal gaz olsun dışarıya bağımlı olmuşuz. Topraklarımızın altında yatan milyon ton kömür ve enerji kaynakları aktif hale getirmek için bu santrallerimiz kuruldu. İnşallah en kısa zamanda bu tesislerimiz faaliyete geçer. Çünkü bu tesislere ihtiyacımız var. Şu anda devletimizin her türlü kaynağa ihtiyacı var. Dışarıdan aldığımız petrol, doğal gaz ki elektrik sektörümüz doğal gaza bağlı santrallerle üretiliyor. Bu santrallerimizi açıp hem Kütahya'mıza hem milli ekonomimize ciddi katkılar sunacağına inanıyorum geçmişte olduğu gibi" şeklinde konuştu.

Baca gazı arıtma sistemlerinin tamamlanmasının ardından termik santrallerinin yeniden üretime başlaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat yapıldığı ifade edildi. Binlerce işçinin gözü kulağı bakanlıktan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek onay sonrası Seyitömer ve Tunçbilek Termik santrallerinde üretim kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor Ekonomi
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak Ekonomi
Bakan'dan işçi ve patrona güzel haber! Ödemeler daha hızlı yapılacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var Ekonomi
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Ekonomi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti, koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti, koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
IMF'den 'mali dengelerin kötüleşeceği' uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı
Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Ümit Besen Demet Akalın
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Malcolm Thomas Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Su Ateş Kadın Nisan
Şu an buradasınız: (Özel) Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri üretime başlamak için gün sayıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 12:42:44. #1.15#
title