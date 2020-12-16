(Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor

Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Van Hentbol Spor Kulübü Kız Takımı yetkililerden destek bekliyor.

Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ne bağlı olan Van Hentbol Spor Kulübü, 1. lige çıkabilmek için gece gündüz çalışıyor. Ocak ayında başlaması beklenen ligde Doğu Anadolu Bölgesi'nin tek kız takımı olma başarısını gösteren Van Hentbol Spor Kulübü Kız Takımı, geçen sene gol averajıyla 1. Lige çıkamamış ve bunun üzüntüsünü yaşamıştı. Bu sene daha iyi hazırlandıklarını ve hedeflerinin 1. Lige çıkmak olduğunu ifade eden Van Hentbol Takımı Antrenörü Nedim Şahin, kulübün 2018 yılında kurulduğunu hatırlatarak kısa sürede elde edilen başarının önemli olduğuna dikkat çekti. 2018 yılında bölgesel lige müracaat ettiklerini ve hem kız hem de erkek takımı olarak 2. Lige çıkma başarısını gösterdiklerini aktaran Şahin, "2019 yılında iki takımla mücadele ettik fakat bu yıl maddi imkansızlıklardan dolayı erkek takımına ara verip, sadece kız takımıyla devam ediyoruz" dedi.

"Gol averajıyla 1. Lige çıkamadık"

Geçen yıl 2. Ligde mücadele verdiklerini ve gol averajıyla 1. Lige çıkamadıklarını vurgulayan Şahin, "Bu sene biraz daha tecrübe kazandık ve daha iyiyiz. Bu yıl daha da iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Takımın neredeyse tüm masraflarını kulüp başkanı ile birlikte karşıladıklarının altını çizen Şahin, "Biz eğitimciyiz, öğretmeniz ve öncü olmalıyız. Bundan dolayı elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz ama halkımızın da yanımızda olması gerekiyor. Van bir buçuk milyon nüfusu ve 13 belediyesi olan büyük bir şehir. Bu büyükşehirde yalnız kalmamamız gerekiyor. Belki bizim hatamızdı. Belki biz kendimizi yeteri kadar tanıtamadık, sesimizi duyuramadık ama ümidim var. Van halkının arkamızda duracağından ve bizi yalnız bırakmayacağından eminim. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. 12 yaşında olan, 16 yaşında olan çocuklarımız var. Bunlar 25-30 yaşındaki ablalarına karşı mücadele verip ve bir gol averajıyla birinci lige çıkamadılar. Bunların elinden tutulması gerekiyor. Sadece bir kişinin sırtına yüklenmemesi gerekiyor" diye konuştu.

"Üst ligde olmamıza rağmen sahipsiz kalıyoruz"

2. Ligde mücadele eden tek bölge takımı olduklarını ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Mardin takımı da çıktı. Şu anda Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bizimle birlikte Mardin kız takımı da var. Bunun yanında Van'da üst liglerde olan iki bayan takımı var. Biri Van Büyükşehir Belediyesinin voleybol takımı, bir de biz varız. Üst ligde olmamıza rağmen sahipsiz kalıyoruz. Bu konuda yetkililerin bizim yanımızda olduklarını göstermeleri gerekiyor. Biz il dışına gittiğimizde o ildeki camilerden maça davet anonsları yapılıyor ve servisler kaldırılıyor. Biz taraftarı geçtik deplasmana gidecek servisi bile cebimizden ödemek zorunda kalıyoruz. Bu; spora, gençliğe verilen değerdir. Bizim gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz eğitimci olarak elimizden geleni yapıyoruz ama bir yere kadar gelebiliyoruz. Bir yerden sonra tıkanıyoruz. Bu konuda değerli büyüklerimizden ricamız, bizi sahipsiz bırakmasınlar. Biz, Van'ın takımıyız ve Van'ı dışarıda gururla temsil ediyoruz. Lütfen bizi görmezden gelmeyin. Biz bu Van'ın evlatlarıyla başarı getirmeye çalışıyoruz. Başarı imkanlarla doğru orantılıdır. İmkanlar ne kadar iyi olursa başarı buna göre artıyor. Konaklama için, yeme içme için, servis ve yakıt için bütçe gerekiyor. Bu çocuklar antrenmana gelip giderken iki servis değiştiriyorlar. Haliyle aileleri en azından servis paralarının verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Verilmesi de gerekiyor. Çünkü bu çocuklar, Van'ı temsil ediyor, gittikleri her yerde Van'ı gururlandırıyor. O yüzden Van'ımızın bizlere ve bu çocuklara sahip çıkması gerekiyor."

Sporcular ise tek hedeflerinin Van'ı her yerde en güzel şekilde temsil etmek olduğunu ifade ederek, bu anlamda yetkililerden destek beklediklerini söylediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı