(Özel haber) Ricardo Faty'den taraftara Türkçe mesaj: "Biz Hazırız"

11.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:13

İlk yarıyı düşme hattının içinde tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankaragücü'nde tecrübeli futbolcu Faty taraftara seslendi. Faty yaptığı Türkçe açıklamada, "Biz hazırız. İkinci yarı güzel geçecek. Onlar stadı doldursun yeter" diye konuştu.



Süper Lig'in ilk yarısını düşme hattında bitiren ve hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankaragücü'nde Ricardo Faty İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. İlk yarının zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Faty, "İlk yarıya iyi bir şekilde başladık ama arzuladığımız puanları toplayamadık. İkinci yarıya çok büyük bir umutla başlayacağız. Puan farkı çok fazla açılmış değil. Özgüvenimiz artmış vaziyette. İkinci yarıda i-birinci yarıya göre daha iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz. Takım yeni bir kimliğe büründü. Mustafa hoca kendi mentalitesini aşılamaya çalıştı. Bu bizim için bir avantaj. Son maçlarımıza gelince özellikle Galatasaray maçında büyük bir direnç gösterdik. Şans demek istemiyorum, şans bir kez olur. Art arda iki kez geriye düştükten sonra 1 puanı kurtarırsak bu şans değildir. Doğru yolda ilerliyoruz" dedi.



"Deneyimli oyuncular ligin kalitesini yükseltiyor"



Avrupa ve Türkiye'de oynanan futbol hakkında konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Avrupada oynadığım liglerle Türkiye Ligi'ni kıyaslamak doğru değil. Fransa Ligi ile Alman Ligi'ni de kıyaslayamazzsınız. Fransa'da genç oyuncular daha ön planda. Daha hızlı futbol oynanmaya çalışıyor. Türkiye'de daha çok deneyimli oyuncular var 30 yaşını geçmiş oyuncular fazla. Bu deneyimli oyuncular kaliteyi yükseltiyor. Daha da ilerletiyor" ifadelerini kullandı.



"Ankaragücü ile Bursaspor sıkı bir dost"



Eski takımı Bursaspor hakkında konuşan Faty, "Ankaragücü ile Bursaspor'da sıkı bir dostluk var ve bunu biliyordum. Buraya gelmekte tereddüt etmedim. Kafam rahat bir şekilde geldim. Bursa'daki hayatımda gayet güzeldi ama arzuladığım şekilde ayrılamadım. Her iki kulübünde benim için ayrı yerleri var" şeklinde konuştu.



"Türkiye'de yaşamaktan memnunum"



Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Ricardo Faty, "Türkiye'deki hayatımdan memnunum. Ailemde burada huzurlu bir yaşama sahip, mutlular. Benim oğlum uzun süredir Türkiye'de yaşıyor. İki kızım burada doğdu. Ağabiyimin Antalya'da bir futbol akademisi var. Türkiye ile bağlarım çok sağlam. Burada yaşamaktan mutluyum" dedi.



Faty'den Ankaragücü taraftarına Türkçe mesaj



Uzun süredir Türkiye'de futbol oynayan ve Türkçe öğrenen Ricardo Faty Ankaragücü taraftarına bir mesaj yolladı. Faty Türkçe olarak, "Bizim ikinci yarı ilginç olacak. O yüzden bizi desteklemeleri lazım. Biz hazırı ve iyi çalıştık burada. İnşallah daha iyi olacak bizim için. 2-3 çok önemli maçımız var. Taraftarı stadyuma bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA