(Özel haber) Francisco Montero: "Gösterdiğimiz başarı takdire şayan"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Özel haber) Francisco Montero: "Gösterdiğimiz başarı takdire şayan"

(Özel haber) Francisco Montero: 'Gösterdiğimiz başarı takdire şayan'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, çift kupalı sezon için "Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Hem bireysel ve hem de takım olarak gösterdiğimiz başarı takdire şayan" dedi.

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, çift kupalı sezon için "Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Hem bireysel ve hem de takım olarak gösterdiğimiz başarı takdire şayan" dedi.

Beşiktaş'ın sezon başında Atletico Madrid'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, çift kupalı sezonu İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Montero, "Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir başarıyı beklemiyordum. Hem bireysel ve hem de takım olarak gösterdiğimiz başarı takdire şayan. Bir kez daha takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum bu iki zafer için" dedi. Montero, Sergen Yalçın'ın joker hamlesi olarak her zaman hazır durumda olmasını ise "Bizim işimiz fizik olarak devamlı hazır olmamız. Bize hocamızın ne zaman ihtiyacı olursa o zaman hazır olmalıyız. Bize düşen bu" şeklinde yorumladı.

"Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en iyisi"

Beşiktaş'ta daha fazla forma şansı bulmak istediğini belirten 22 yaşındaki savunmacı "Burada bir sene geçirdim. Daha fazla oynamak isterdim. Bonservisim Atletico Madrid'te. Umarım onlar da son maçını kazanarak şampiyon olurlar" dedi. Beşiktaş taraftarının takıma tutkusunu arkadaşlarından dinlediğini söyleyen İspanyol futbolcu "Burada önceden oynayan arkadaşlarım da bahsetti. Beşiktaş, Türkiye'nin en ateşli en iyi taraftarı. Bu sene belki iki kupa kazandığımız için taraftarın yokluğunu fazla hissetmemiş olabiliriz. Onlarla olmak farklı bir hissiyat olurdu" şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası öncesi Milli takımda oynayacak arkadaşlarına başarı dileyen Montero, "Buradan Milli Takıma gidecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım fazla dakika alırlar ve takım olarak ileri giderler. Ben de ileride İspanya forması ile ilk maçıma çıkmak istiyorum" diye konuştu.

Sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid takımından transfer edilen Montero, 13'ü Süper Lig olmak üzere 17 maçta forma giydi. - İSTANBUL

(Özel haber) Francisco Montero: 'Gösterdiğimiz başarı takdire şayan'
(Özel haber) Francisco Montero: 'Gösterdiğimiz başarı takdire şayan'
(Özel haber) Francisco Montero: 'Gösterdiğimiz başarı takdire şayan'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi İsmail YK'nın klibinde oynadı! Klipteki samimi görüntüler gündemi salladı
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi İsmail YK'nın klibinde oynadı! Klipteki samimi görüntüler gündemi salladı
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Aboubakar, Fenerbahçe iddialarına noktayı sert koydu: Ben gurursuz bir insan değilim
Aboubakar, Fenerbahçe iddialarına noktayı sert koydu: Ben gurursuz bir insan değilim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Cahit Özkan Sedat Peker Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(Özel haber) Francisco Montero: "Gösterdiğimiz başarı takdire şayan" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 09:32:46. #1.15#

title