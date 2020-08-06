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Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, transferi henüz resmiyet kazanmasa da siyah beyazlı kulübe gideceğini duyurdu. Sosyal medyada kişisel bilgiler kısmına kartal emojisi ekleyen yıldız, yaptığı açıklamada ise Şampiyonlar Ligi'ni özlediğini ve Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'a transfer olan N'Sakala'dan ilk açıklama: Şampiyonlar Ligi'ni özledim
06.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:25

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, resmi açıklama öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu Şampiyonlar Ligi'ni özlediğini ve Beşiktaş'a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için heyecanlı olduğunu söyledi.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez forma giyen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde yer alacağının hatırlatılması üzerine, "Şampiyonlar Ligi'ni çok özledim. Daha önce bu platformda forma giymiştim. Şimdi yeni bir şans var. Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi noktaya taşımak istiyoruz. Ligde de tek hedefimiz şampiyonluk olacaktır. Beşiktaş'ın başka hedefi olmaz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE TRANSFER OLUYORUM"

Beşiktaş formasıyla yeni bir maceraya hazırlandığını ve elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen oyuncu, "Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oluyorum ve çok mutluyum. Benim için yeni bir macera. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

"SERGEN YALÇIN'IN OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Alanyaspor'da birlikta çalıştığı Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknik direktörü olmasının kendisi için önemli bir artı olduğunu söyleyen N'Sakala, Wellinton'un da Beşiktaş'a gelmesi halinde önemli bir transfere imza atılacağını ifade ederek "Wellinton önemli bir oyuncu. Onun da gelmesiyle uyum yakalayacağız. Sergen Yalçın'ın olması da bizim için önemli. Beşiktaş'ın başarısı için mücadeleden vazgeçmeyeceğim" açıklamasını yaptı

"TARAFTARLA BULUŞMAK İÇİN HEYECANLIYIM"

Son olarak Beşiktaş taraftarından bahseden sol bek, "Özellikle sosyal medyadan her gün yüzlerce mesaj geliyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş taraftarı, Türkiye'nin en iyisi. Onlarla bir araya gelmek için çok heyecanlanıyorum. Beşiktaş formasını giymek için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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