Dağ Yöresinde Dar Gelirliler 106 Bin Liraya Ev Sahibi Olacak

Bursa'nın kırsal kesimi olan Orhaneli ilçesinde dar gelirli vatandaşlar için TOKİ evlerinin inşaatına başlandı. Proje kapsamında dar gelirliler için 2+1 daireler 106 bin lira, 3+1 daireler 150 bin liradan satışa çıkacak.

İlk etapta 148 dairenin yapılacağı ilçede öncelik dar gelirli vatandaşların olacak. 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak daireler 106 bin ve 150 bin lira fiyatla satışa sunulacak. 3 etap şeklinde yapılacak konutların ilk etabı olan 148 dairenin temel çalışmalarını yerinde inceleyen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Orhaneli'nde 2 yıldan beri yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde TOKİ'nin temel atma çalışmalarına başladık. 2 yıldan beri projesiyle, çalışmasında örnek bir proje oldu. Hem mimari özellikleriyle ve çok güzel bir alana kurduk. Manzarasıyla oksijenin, havadaki oksijenin insanların üzerinde psikolojik katkısına kadar düşündük ki yeşil bir çevre içerisinde bu işi yapmak için karar verdik. Yerimiz çok güzel, zaten Orhanelimiz zaten dünyanın en güzel yeri. Buraya 19 blokta 148 daire yapılacak. Artı 3 tane de kapıcı evi yapılacak. Vatandaşımıza hayırlı olsun. Çalışmalarımız devam edecek. Orhaneli'yi geliştirmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Aynı Türkiye'nin büyüdüğü gibi, biz de Orhanelimizi büyütüyoruz, geliştiriyoruz" dedi.

Tatlıoğlu, "3 etap olacak. 2. etabımızda sosyal alanlar daha fazla olacak. 1. etapta çok fazla ihtiyaç yok, çünkü yakınında okul, cami gibi sosyal alanlar var. Ama 2. etabımızda okul, cami ve sosyal alanlar olacak, alışveriş merkezlerinin de olduğu. 3. etaptan sonra da toplam 700 konut yapıyoruz. Yatay mimari ön görüyoruz. 4 katlı konutlar yapıyoruz. Çok katlı konut istemiyoruz. Her ne kadar zeminimiz sağlam olsa da çok katlı istemiyoruz. Bir de arazimizin meyli sebebiyle hiç birisi diğerinin manzarasını kapatmayacak. Çok harika bir yer olacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bitiş tarihimiz aslında 600 gün civarında ama üstlenen firmayla görüştük. Kendilerinin de çok hızlı çalışacağına eminiz. Biz de bu konuda yardımcı olacağız. 2 çeşit dairemiz var, 2+1, 3+1. Dar gelirli, biraz daha normal vatandaşlarımız için. 2+1'ler 106 bin lira, 3+1'ler 150 bin lira. Öncelik tabii ki dar gelirlilerin olacak" dedi. - BURSA