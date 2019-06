- (Özel haber) Bolu, kamp dönemi için futbol kulüplerinin gözdesi oldu

Yerli ve yabancı kulüpler, yeni sezona Bolu'da hazırlanacak

BOLU - Bolu, yeni sezona hazırlanacak olan yerli ve yabancı futbol kulüplerinin kamp dönemlerinde gözdesi olmaya devam ediyor. Bol oksijeni ve doğasıyla tercih edilen Bolu'ya, temmuz ayı itibariyle 100'e yakın kulübün gelmesi bekleniyor.

Bolu, son yıllarda spor turizmi alanında yapılan yatırımlarla birlikte özellikle futbol kulüplerinin yeni sezon hazırlık dönemlerinde tercih ettiği illerin başında geliyor. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, serin ve temiz havası ile son yıllarda takımların gözde kamp merkezi haline gelen Bolu, yerli ve yabancı kulüpleri Gerede, Bolu Dağı, Abant, Karacasu ve merkezde bulunan tesislerinde ağırlamak için gün sayıyor.

Futbol kulüplerine kamp dönemi boyunca hizmet verecek olan tesislerin bakım ve onarım işlerini tamamladığı Bolu'da, temmuz ayının ilk haftasından itibaren takımlar çalışmalarına başlayacak.

"Her sene en az 20 takım ağırlıyoruz"

Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Yılmaz, bu sene 20'nin üzerinde takımı ağırlamayı hedeflediklerini belirterek, "Şu an için 12 takımla anlaştık. Bunların için de Süper Lig takımları da var. Konyaspor'la başlayacağız. Antalyaspor ve Çaykur Rizespor burayı tercih etti. Alt liglerden Osmanlıspor, Samsunspor ve yabancı kulüpler de gelecekler. İki tane normal ölçülerde futbol sahamız var. Her sene en az 20 tane takım ağırlıyoruz. Bu sene de 20'nin üzerine çıkacağız. Futbol sezonunda Bolu'yu çok farklı bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu sezonu da çok iyi geçireceğiz. Kış döneminde Antalya, Akdeniz tarafı ne kadar fazla tercih ediliyorsa futbol turizminde yaz döneminde de Bolu o kadar fazla tercih ediliyor. Çünkü oksijen değerimiz ve buradaki hava başka hiçbiryerde bulamadıkları bir özellik" dedi.

Yeni Malatyaspor, UEFA'ya Bolu'da hazırlanacak

Kamp dönemine erken başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin yanı sıra oynayacağı UEFA Avrupa Ligi hazırlıklarını da Bolu'da yürütecek. Kampın ilk dönemini Malatya'da geçirecek olan takım, Bolu'da iki kamp dönemi yapacak.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda kampa girecek

Fenerbahçe, 3 Temmuz'da Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk kamp etabına başlayacak. Sarı lacivertli ekip 13 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Ayrıca, Belçika takımı KVC Westerlo, Ukrayna takımı Vorskla, Romanya takımı Csmsraşı, Makedonya FC, Kıbrıs Mogada, Adana Demirspor, Sivasspor, Gençlerbirliği, Ankara Yaşamspor, Selimiyespor, Keçiörengücü, N.K. Çelikspor, Esenler Erok takımları temmuz ayı içerisinde Bolu'da kamp yapacak.

Kaynak: İHA