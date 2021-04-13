Özel Eğitim Okulu öğrencisi resim yarışmasında Aydın üçüncüsü oldu.
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Özel Eğitim Okulu öğrencisi resim yarışmasında Aydın üçüncüsü oldu.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Özel Eğitim Okulu öğrencisi resim yarışmasında Aydın üçüncüsü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen resim yarışmasının Aydın 3.'sü Söke ilçesinden özel eğitim öğrencisi Mert Özmen Aydın oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen resim yarışmasının Aydın 3.'sü Söke ilçesinden özel eğitim öğrencisi Mert Özmen Aydın oldu.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. Yıl Dönümü kapsamında gerçekleştirilen resim yarışmasında, Söke Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Mert Özmen Aydın 3.'sü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başarılı öğrenci Mert Özmen'i okulunda ziyaret ederek, hediye takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı; "Yarışmada 3. olan öğrencimiz Mert Özmen Aydın ile emeği geçen idareci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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