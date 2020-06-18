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Özcan, konsantre kayısı için 2 TL önerdi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, konsantre, meyve suyu olacak kayısı için en az 2 TL önerdiklerini belirterek, "Meyve suyu fabrikaları ucuz fiyat önerirse, üreticiyi örgütleyip hak edilen değere gelene kadar onlara ucuz ürün satmayı düşünmüyoruz" dedi.

Özcan, konsantre kayısı için 2 TL önerdi
18.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:23

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, konsantre, meyve suyu olacak kayısı için en az 2 TL önerdiklerini belirterek, "Meyve suyu fabrikaları ucuz fiyat önerirse, üreticiyi örgütleyip hak edilen değere gelene kadar onlara ucuz ürün satmayı düşünmüyoruz" dedi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, oda binasında basın açıklaması yaptı. Özcan, "2020 yaş kayısı hasat sezonu başlamak üzere. Birkaç gün sonra kayısı hasadına başlayacağız. 2020 yılı yaş kayısı hasat döneminin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz" temennilerinde bulundu.

Özcan, "Her yıl yaş kayısı hasat dönemiyle beraber meyve suyu fabrikalarımızın konsantre ürün, sıkmalık diye adlandırılan ürünün hasat döneminde başlamış olacak. Bu firmalarda meyve suyu fabrikalarımız önümüzdeki günlerde Malatya'nın çeşitli bölgelerinde istasyonlarını kurarak, buralardan üreticilerimizden ürün satın alma dönemimiz de başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

Özcan, " Yaş kayısıdan elde ettiğimiz en önemli ürünlerden bir tanesi de meyve suyu fabrikalarının bizden temin ettiği sıkmalık diye adlandırdığımız konsantre ürünüdür. Geçen yıl fiyatlar ile ilgili ciddi bir kriz yaşamıştık. Sonradan meyve suyu fabrikaları ile yaptığımız görüşmede ürün fiyatlarını belli bir noktaya getirmiştik. Firmalar sahada istasyonlarını kurmadan böyle bir kriz yaşamaya da mahal vermeden, üretim maliyetlerinin de her yıl arttı. Bu durum göz önünde bulundurarak, bu yıl konsantre ürünü temin edecek meyve suyu fabrikalarının üretim maliyetlerini de göz önünde bulundurarak çok anlamlı ve mantıklı rakamlar ile alıma başlamalarını buradan onlara bildirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

2 TL önerisi

Özcan, üretim maliyetindeki artışları göz önünde bulundurarak en azından konsantre ürün fiyatının taban fiyat olarak 2 TL den başlamasını önerdiklerini vurgulayarak, "Korona virüs döneminde meyve suyu fabrikalarının konsantre stoklarının azaldığını ve özellikle yaş kayısı üretimi yapan illerinde de üretim kapasitesinin çok düşük olduğunu biliyoruz. Kayseri, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Isparta gibi illerimizde yaş kayısı üretimi yok denecek kadar az. Dolayısı ile bu konsantre ürünün, kayısının büyük bir bölümünü Malatya'dan temin edecekler. Üretim maliyetlerinin üstünde fiyatlarla bu yıl konsantre fabrikalarına muhakkak onlara yarayacak bölümünü üreticilerimiz istasyonlara teslim edecek. Onların da muhakkak onlarında üreticinin karşısına iyi fiyatlarla çıkması gerekiyor. Bu yıl özellikle üretim maliyetlerindeki artışlarının da göz önünde bulundurulması ve rekoltedeki düşüşünde göz önünde bulundurulması gerekiyor. Muhakkak 2 TL den fiyatların açılarak yukarıya doğru tırmanmasını bekliyoruz. Malatya Ticaret Borsası'nın tavsiyelerine uyarak üreticinin mutlu olacağı rakamlarla gelirlerse, inşallah onlar da sıkmalık kayısı ürünlerini temin etmiş olacaktır aksi taktirde düşük fiyatta gelirlerse geçen yıl yaptığımız gibi bu yıl da üreticiyi örgütleyip hak edilen değere gelene kadar onlara ucuz ürün satmayı düşünmüyoruz. Yaptığımız açıklamayı, kayısıyla iştigal eden 50 bin aile ve 800 bin nüfuslu bir şehrin Ticaret Borsası olarak ve üreticinin hakkını ve hukukunu korumakla da sorumlu olduğumuz bir kurum olarak dikkate alınacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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