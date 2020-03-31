Ozanca Mahallesi'nde içme suyu hattı yenilendi MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi'nde sık sık sık sorun yaşanan içme suyu hattının yönünü değiştirdi. Yapılan çalışma ile vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi'nde yıllar önce döşenen ve sık sık sorun yaşanan içme suyu terfi hattının bağlantısı iptal edilerek, deplase çalışması ile hattın yönü değiştirildi. Yol güzergahına taşınan hat yepyeni bir yapıya kavuştu. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerinin özverili çalışması ile mahalleye daha kesintisiz içme suyu temin edildi. Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, hattın yönünün değiştirilmesi ile vatandaşların yaşadığı sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler