Özalp'ta samanlık yangını Van'ın Özalp ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Özalp ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp içesine bağlı Oymaklı Mahallesinde meydana geldi. Samanlığın yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İlçe Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yapılan müdahale sonrası yangın çevredeki evlerde sıçramadan söndürüldü. - VAN

Kaynak: İHA