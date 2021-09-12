Öz Gıda İş Sendikası, iflası kabul edilen Yörsan'la ilgili taleplerini duyurdu

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sultan Murat Karadağ, iflası kabul edilen Yörsan'ın gıda sektörü için önemli bir firma olduğunu belirterek, işçilerin yaşadığı sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmalarını talep ettiklerini bildirdi.

Karadağ, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yörsan fabrikasının önünde sendika üyeleriyle bir araya gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yörsan'ın kapatılması ve dava sürecinde işçilerin çok sıkıntı çektiğini anlatan Karadağ, "İflas sebebiyle yüzlerce Yörsan işçisi özlük haklarını, binlerce süt üreticisi vermiş olduğu sütlere karşılık alacaklarını alamamaktadırlar. İşçileri temsilen incelemenin hız kazanması için avukatlarımız ellerinden gelen katkıyı veriyorlar." dedi.

Karadağ, iflas dosyasındaki nakit değerin bekletilmeden mağdurlara dağılımının yapılmasını, fabrikanın ihale gününün yakın bir tarihe alınarak satışa çıkarılmasını ve Yörsan markasının korunmasının sağlanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Basın açıklamasına, Yörsan çalışanları, Öz Gıda İş Bursa Şube Başkanı Aytekin Kaya, Yörsan Sendika Başkanı Engin Özden, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney katıldı.