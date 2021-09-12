Öz Gıda İş Sendikası, iflası kabul edilen Yörsan'la ilgili taleplerini duyurdu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öz Gıda İş Sendikası, iflası kabul edilen Yörsan'la ilgili taleplerini duyurdu

AA / Tahsin Ayyıldız - Haberler | Ekonomi
Öz Gıda İş Sendikası, iflası kabul edilen Yörsan'la ilgili taleplerini duyurdu

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sultan Murat Karadağ, iflası kabul edilen Yörsan'ın gıda sektörü için önemli bir firma olduğunu belirterek, işçilerin yaşadığı sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmalarını talep ettiklerini bildirdi.

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sultan Murat Karadağ, iflası kabul edilen Yörsan'ın gıda sektörü için önemli bir firma olduğunu belirterek, işçilerin yaşadığı sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmalarını talep ettiklerini bildirdi.

Karadağ, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yörsan fabrikasının önünde sendika üyeleriyle bir araya gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yörsan'ın kapatılması ve dava sürecinde işçilerin çok sıkıntı çektiğini anlatan Karadağ, "İflas sebebiyle yüzlerce Yörsan işçisi özlük haklarını, binlerce süt üreticisi vermiş olduğu sütlere karşılık alacaklarını alamamaktadırlar. İşçileri temsilen incelemenin hız kazanması için avukatlarımız ellerinden gelen katkıyı veriyorlar." dedi.

Karadağ, iflas dosyasındaki nakit değerin bekletilmeden mağdurlara dağılımının yapılmasını, fabrikanın ihale gününün yakın bir tarihe alınarak satışa çıkarılmasını ve Yörsan markasının korunmasının sağlanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Basın açıklamasına, Yörsan çalışanları, Öz Gıda İş Bursa Şube Başkanı Aytekin Kaya, Yörsan Sendika Başkanı Engin Özden, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney katıldı.

AA / Tahsin Ayyıldız - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İbrahim Altay Ertuğrul Gazi Uğur İbrahim Altay
Magazin Gülşen Seda Sayan Acun Ilıcalı Kylie Jenner
Spor Alper Yılmaz Marcao Cristiano Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Kazım Karabekir Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öz Gıda İş Sendikası, iflası kabul edilen Yörsan'la ilgili taleplerini duyurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 16:00:13. #1.12#