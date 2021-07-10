Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Konya Şubesi Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması
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Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Konya Şubesi Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Konya Şubesi Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikaların, yardımda bulunan sivil toplum kuruluşları gibi güzel ve ulvi bir iş yaptığını belirtti.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikaların, yardımda bulunan sivil toplum kuruluşları gibi güzel ve ulvi bir iş yaptığını belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu, kentteki bir otelde düzenlenen Öz Finans-İş Sendikası Konya Şubesi 1. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Eroğlu, burada, sendikaların iyilik hareketine öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Banka çalışanı yaklaşık 3 bin kişinin, sendikanın çeşitli birimlerinde görev aldığını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sendika öyle güzel bir makam ki aslında yardım yapan sivil toplum kuruluşları gibi güzel ve ulvi bir iş yapıyorsunuz. Burada bir iyilik yapmaya, bir problem varsa dokunmaya talibiz. Birçok arkadaşımızın evi yandı, deprem oldu, evleri zarar gördü. Bu arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımda bulunduk. Sendikada görev alan arkadaşlarımız, gerçekten seçilmiş insanlarsınız. Bankamız sizleri işe alırken büyük bir titizlikle işe alıyor. İyiliğe talip olan arkadaşlarımız, birinin problemi olduğunda onu kendi problemi gibi gören arkadaşlarımız sendikada görev yapıyor."

Konya Şube Başkanı seçilen Ömer Rıdvan Yiğit ise sorumluluk alanlarındaki Aksaray, Karaman, Nevşehir ve Niğde'de 1471 üyelerinin bulunduğunu ifade etti.

Olağan Genel Kurula, Halkbank Konya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler, Ziraat Bankası Konya Bölge Başkanı Naci Çınar, Hak-İş Konya Şube Başkanı Vahit Sır, bazı sendika başkanları, bankaların şube müdürleri ve davetliler katıldı.

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Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Konya Şubesi Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması
Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Konya Şubesi Olağan Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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