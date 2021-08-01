Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Trabzon Şubesi genel kurulunda konuştu Açıklaması
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Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Trabzon Şubesi genel kurulunda konuştu Açıklaması

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Trabzon Şubesi genel kurulunda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Ekonomi

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, ormanların milli servet olduğunu, ciğerlerinin de yandığını belirterek, orman yangınlarının en kısa sürede en az hasarla atlatılması temennisinde bulundu.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, ormanların milli servet olduğunu, ciğerlerinin de yandığını belirterek, orman yangınlarının en kısa sürede en az hasarla atlatılması temennisinde bulundu.

Öz Finans İş Sendikası Trabzon Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Eroğlu'nun da katıldığı şubenin 1'inci olağan genel kurulunda Trabzon Şube Başkanı Alper Özağcı başkan seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşüldüğü kongrede konuşan Eroğlu, koronavirüs salgınının dünyada tüm sektörleri etkilediği gibi finans sektörünü ve üretimi de etkilediğini söyledi.

Eroğlu, "Toplu sözleşmelerde eğer bir şeyler başarıyorsak ve bize 'Allah razı olsun' deniyorsa bundan daha önemli bir kazanım olamaz. Bizim olmamız gereken yer burası. Görüştüğümüz heyetlere her görüşme öncesi 'Allah herkese iyiliği nasip etmez, iyiliği bile hak edenlere nasip ediyor, sizler de buna ortak olun.' diye söze başladım. Sizler de üye arkadaşlarımızı ziyaret edin, selam verin." ifadelerini kullandı.

Son günlerdeki orman yangınlarına değinen Eroğlu, "Ormanlar milli servetimiz. Ormanlar yanarken ciğerimiz de yanıyor. İnşallah en kısa sürede en az hasarla atlatırız. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.

Kongreye Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan, Ziraat Bankası Trabzon Bölge Başkanı Murat Alkan, Ziraat Bankası Rize Bölge Başkanı İbrahim Seyfioğlu, Halk Bankası Trabzon Bölge Koordinatörü Ömür Batur, sendika yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları ile üyeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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