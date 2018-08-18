Oyuncu Halit Ergenç, Yazlığını Tadilat Ettirirken Ayağını Kesti
Halit Ergenç, tatilin geçirmek için gittiği yazlığını tamir ettirirken ayağını kesti. Ergenç kaza sonrası soluğu hastanede aldı.
Eşi Bergüzar Korel ile Bodrum'da tatile çıkan Halit Ergenç'in başına talihsiz bir kaza geldi. Sözcü'nün haberine göre; Evlerinde tadilat yaptığı sırada ayağında kesik oluşan oyuncu, soluğu doktorda aldı.
"YILLAR ÖNCE DE AYAĞIMI KESMİŞTİM ENFEKSİYON KAPMIŞTI"
Ergenç, "Yıllar önce ayağım kesilmişti. Enfeksiyon kaptığım için küçücük bir yara büyük sorun haline gelmişti. Şimdi de önlem amaçlı doktora geldim. Görünürde büyük bir kaza gibi gözüküyor. Ancak gayet sağlıklıyım" dedi. Halit Ergenç ve ailesinin, Kurban Bayramı tatilini Çeşme'de geçireceği öğrenildi.
YORUMLAR (6)
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Beter ol gezi parkçıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O kadar gazimiz yaralımız varken buna birşey olması çokta umurumuzda olan bir durum değil adam akıllı haber yayınlayın benceCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Saçma haberCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Cok uzuldumm vah vah bugunde rahat yatiyim dedim komsunun esegi olmus yatamadimCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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milli yas ilan edelimCevap Yaz 12 Yayından Kaldır