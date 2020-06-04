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IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor

Avrupa başta olmak üzere dünyanın önemli ligleri, koronavirüs salgını sonrası yeniden sahaya iniyor ancak Uluslararası Futbol Birliği Kurulu olan IFAB, oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 5'e çıkmasının ardından oyun kurallarında 5 kritik değişiklik daha yapmaya hazırlanıyor.

IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
04.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 08:54

Koronavirüs salgını nedeniyle yarıda kalan liglerin birçoğu kısa süre içerisinde başlayacak ancak futbolun kural koyucu kurumu IFAB, oyuncu değişikliğini 3'ten 5'e çıkarmanın yanı sıra kritik olarak kabul edilecek 5 değişiklik daha yapacak.

Hürriyet Gazetesi yazarı Murat Fevzi Tanrılı, IFAB'ın yapacağı bu değişikliği ayrıntılı bir şekilde kaleme aldı;

Murat Fevzi Tanrılı'nın yazısı şu şekilde;

Oyun kuralları konusunda tek başına söz sahibi olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), tarihinde böyle zor dönemler geçirmemiştir. Oyun Kuralları Kitabı'nın IFAB ile ilgili kısmında "Kuralda yapılacak değişikliğin getireceği fayda konusunda IFAB'ın ikna edilmesi gerekir" metni yer alır. Görünen o ki IFAB, son 10 yılda özellikle elle oynamalar konusunda bir türlü ikna olamadı.

1 Haziran'da açıkladıkları 2020-21 Sezonu Oyun Kuralları'nda yine elle oynama değişimleri başrolde. 'Çarptı, yok canım kasten oynadı, kendi ayağından sekip geldi, rakip çok yakındı, uzaktan yapılan ortaydı, doğal konumdaydı' derken yaygaralar kopan 'elle oynamalar' konusunda önümüzdeki sezona referans olacak kaynak işte bu resim: 'Pazu sınırı!'

Aslında bu konuda IFAB'ı revizeye iten ana pozisyonlar Premier Lig'de yaşandı. İlki, Leicester-Aston Villa maçında Mings'in omuzla nizami müdahalesine hakem Oliver'ın elle oynama diyerek penaltı çalması ve VAR hakemi Paul Tierney'in iptal ettirmemesi. Diğeri, Burnley-Bournemouth'da King'in tertemiz golünde Billing'in omuzla asistine VAR hakemi Kavanagh'ın Mike Dean'i uyararak "Elle oynama" demesi. İki bariz hatalı hakem ve VAR uygulaması oldu.

ADALETSİZ İLERLEYEN İKİ ÖNEMLİ KONU

IFAB'ın son dönemde en çok kurcaladığı ve her seferinde ne yazık ki sağlıksız ve adaletsiz ilerleyen iki ana konu 'elle müdahaleler' ve 'penaltı.' İkisinde de hedeflenen verimin alınmadığı o kadar değişim oldu ki, keşke fabrika ayarına dönülebilse noktasındayız.

Halihazırda VAR ile ilgili her ligde tartışmalar sürerken, bir de elle oynamalar konusunda savunma ve hücum açısından farklı uygulamalar tartışmaları artırdı. Atılan gol öncesinde tırnağına bile değerse iptal; savunma yapıyorsan ve neredeyse yarım metre açık koluna geliyorsa bile devam!

Yalnız önemli bir revize var, atılan gol öncesi ile ilgili... Eğer top, golü atan takımın oyuncusunun eline, pozisyonun başlangıcında kazara temas ettiyse, bu temasın ardından paslaşma, top sürme, çalım gibi aksiyonlar gerçekleştiyse gol iptal edilmeyecek. Keza penaltı ve bariz gol şansında da böyle olacak. "Kaç pozisyon öncesi baz alınacak?" gibi sorular şüphesiz subjektif kalacak.

İşte IFAB'ın yaptığı 5 kritik değişiklik;

1- Top, gol atan takımın oyuncunun eline, pozisyon başında kazara değerse gol iptal edilmeyecek.

2- Umut vadeden atağı faulle kesilen takım oyuna çabuk başlarsa, faul yapana sarı kart çıkmayacak.

3- Penaltıda kaleci ve rakibinin ihlalinde, kalecinin takımına endirekt serbest vuruş verilecek.

4- Umut vadeden ataktaki faulde, hakem avantajı oynatırsa, faulü yapana sarı kart çıkmayacak

5- VAR, artık hakeme öneri değil, tavsiyede bulunacak. 'Şu pozisyonda penaltı var' diyebilecek.

IFAB, OYUN KURALLARINDA BAŞKA NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

1- Sarı kartlar seri penaltılarda geçersiz

Kazananın penaltı vuruşlarıyla belirleneceği maçlarda, 120 dakikalık süreçte görülen kartlar (kırmızı hariç elbette), penaltı vuruşlarına taşınmayacak. Takımlar 5'er penaltı seremonisine 'hiç kart görmemişler gibi' başlayacak.

2- Penaltıda ihlal yapan kaleciye sarı kart yok

Eğer kaleci, penaltı esnasında bir ihlal yaptıysa ve kurtardıysa vuruş tekrar edilecek. Ancak ihlal yaptığı halde, top kaleciye dokunmadan direkten dönerse ya da auta giderse penaltı tekrar edilmeyecek. Kaleci penaltıyı tekrar ettirecek bir ihlal yaptığında daha önceden sarı kart görüyordu. Yeni sezonda ise sadece uyarılacak. İhlali yinelerse sarı kart görecek.

3- Karşılıklı ihlalde atış yapana ceza verilecek

Penaltıda hem vuruşu yapan oyuncu hem de kaleci aynı anda ihlal yaparsa, gol olup olmamasından bağımsız olarak kalecinin takımı lehine endirekt serbest vuruş verilecek ve vuruşu yapan oyuncu sarı kart görecek.

4- Topla 2. kez oynayan kaleciler yandı

Kaleciler, ceza alanı içinde bazen dalgınlık bazen de kasten topla 2. kez oynadıklarında rakip takıma sadece endirekt serbest vuruş veriliyor, kart çıkmıyordu. Artık kaleci en az sarı kart görecek, hatta pozisyonun durumuna göre bariz gol şansını engellemekten ihraç bile edilebilecek.

5- Umut vadeden atak faulünde devrim

Geçen sezon ilginç değişimlerden biri yaşanmıştı. Bariz gol şansı engellenen takım, rakip oyuncunun kırmızı kartla atılmasını beklemeden faulü hızlı kullanıp atağını sürdürürse, savunma oyuncusu kırmızı karttan kurtarıyor, oyun durduğunda sadece sarı kart görüyordu. Önümüzdeki sezon bu kuralın benzeri, 'umut vadeden atak' için uygulanacak. Yani umut vadeden atağı faulle kesilen takım, faulü hızlı kullanıp oyunu başlatırsa, faulü yapan oyuncu sarı karttan yırtacak, uyarılacak. Benzer şekilde, eğer hakem bu tarz pozisyonda oyunu kesmeyip avantajı oynatırsa, devamında faul yapan oyuncuya kart gösteremeyecek. İlkinde takımın oyunu başlatma inisiyatifi var ancak ikincisinde hakemin inisiyatifine bırakılmış olması kulüplerde homurtu yaratabilir.

6- Hakem atışında 4 metre uzaklaşma şart

Hakem atışlarında 4 metrelik mesafeye açılmayan oyunculara sarı kart gösterilecek.

7- VAR artık önermeyecek, tavsiyede bulunacak

Nihai karar yetkisi hakemde olmak kaydıyla, VAR artık hakeme karar tavsiyesinde bulunabilecek. Örnek olarak VAR, bir tartışmalı pozisyon için hakeme "Potansiyel penaltı pozisyonu var, incelemeni öneriyorum" diyordu. Yeni kuralda ise "Bence el bariz açık, bu yüzden penaltı diye düşünüyorum" şekline evrildi.

IFAB BİZİ DE DEĞİŞTİR

Bundesliga'da Dortmund-Bayern (0-1) maçında Boateng'in elle oynadığı bariz pozisyonda ev sahibinin penaltısı verilmedi. Dortmund menajeri Favre maç sonunda "Her şeyi denedik ancak olmadı. Boateng'in el pozisyonunu izledim. Penaltı çünkü dirseğini açıkça dışarıya çıkarttı. Engellemese gol olabilirdi ama görmek hakem açısından zordu" dedi. Şampiyonluğu kaybedecek bir teknik adamın bu seviye bir maçtaki net pozisyona tepkisi hoşgörülü. IFAB, çok kuralı değiştirebilir yalnız bizim öncelikle hakeme bakış penceremizin de yenisini taksa ne güzel olur.

Kaynak: Hürriyet

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