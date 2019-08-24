Oyun guruplarının tamiri yapıldı

24.08.2019 09:55

Kilis Belediyesi tarafından Resul Osman Dağı Mesire alanındaki oyun guruplarının tamirleri yapıldı.



Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis'in en büyük mesire alanı olan Resul Osman Dağı'nda bulunan oyuncak grubunun bakımını ve tamiratını tamamladı. Belediye yetkilileri, vatandaşların oyun guruplarını daha dikkatli kullanmalarını, oyun gruplarına ve banklara zarar verenleri 153 Zabıta telefonuna veya en yakın kolluk kuvvetlerine bildirmeleri istendi. - KİLİS

Kaynak: İHA