Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Caner Erkin, bugün Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oyunu kullandı. Erkin, tek aday olan Ali Koç'a oy attığını belirterek, "İnşallah uzun süreler burada kalır. Ufak bir ayrılık oldu ama ben hep F.Bahçeli'ydim. G.Saray'da oynarken bile söyledim. Diğer takımlara karşı hiçbir şey hissetmedim. Sünnet olurken bir videom var, onu da paylaşacağım bir ay sonra" dedi.

Seçim heyecanı yaşayan Sarı-Lacivertliler'de kongre üyeleri oylarını kullanmaya devam ediyor. Takımın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin de oyunu kullandı. Caner, Ali Koç'a oy attığını ve Başkan'ın uzun yıllar burada kalması gerektiğini ifade etti.

Doğuştan F.Bahçeli olduğunu vurgulayan Caner'in açıklamalarından satır başları:

"HAKLIYDIK KAZANDIK"

"3 Temmuz'da her şey ortadaydı. Biz hakkımızla çok güzel bir şampiyonluk aldık. Ben akıttığım teri biliyorum. Rakiplerin nasıl mücadele ettiklerini herkes gördü.

Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim

"EMEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Başkanımız için hayırlısı olur umarım. Uzun yıllar daha burada olur. Burada bir yazı okuyordum 'Haklıydık kazandık' diye. O dönemde ben de buradaydım. Burada oynuyordum. Emek vermeye devam edeceğim

Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim

"GALATASARAY'DA OYNARKEN DE SÖYLEDİM"

Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Daha küçükken sünnet olurken bir videom vardı. Sezon açılırken onu da paylaşacağım. Yani küçüklükten beri Fenerbahçe taraftarıyım. Diğer kulüplere karşı hiçbir şey hissetmedim."

Oy kullanmaya gelen Caner'den ilginç ifade: Doğuştan F.Bahçeli olduğumu sünnet videomla ispatlayacağım
Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı
Spor Mert Müldür Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 14:04:09. #1.15#

title