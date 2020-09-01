ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz pazar günü yapılan ÖTV zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurgulayan Çelik, "Pek çok destek paketi açıklanıyor. Bunun yanında da alınması gereken tedbirler alınıyor. Bugün alınan tüm kararlar rasyonel göstergelerin neticesi olarak yapılıyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından geçtiğimiz pazar günü yapılan özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Ömer Çelik, "Pek çok destek paketi açıklanıyor. Bunun yanında da alınması gereken tedbirler alınıyor. Dolayısıyla bugün alınan tüm kararlar, birtakım rasyonel göstergelerin neticesi olarak yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN MEMNUNİYETİNİ ARTIRACAK KARARLAR ALACAĞIZ"

"İçinden geçtiğimiz dönemi, diğer ülkelere göre pozitif ayrışarak geçiriyoruz" diyen Çelik, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kuşkusuz bazı noktalarda dünya ile birlikte biz de sarsılmaya devam ediyoruz. Ekonomi yönetimi bütünsel bir bakışla bu kararları alıyor. Önümüzdeki zamanlar içerisinde vatandaşımızın memnuniyetini artıracak kararlar alacağız"