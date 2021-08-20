Radamel Falcao, oturduğu tribünde kavga çıkınca çareyi kaçmakta buldu

Galatasaray'ın Randers deplasmanında tribünde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. O sırada tribünde bulunan Radamel Falcao büyük panik yaşadı. Kavganın büyüdüğünü gören Falcao, çareyi tribünden kaçmakta buldu.

Aslan'ın Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kaldığı maçta tribünler karıştı.

GÖZÜ MORARDI

İki takım taraftarları birbirine girdi. Kavga sonrasında bir taraftarın gözünce ciddi morluk oluştuğu görüldü. Bu anlara şahitlik eden Falcao da büyük panik yaşadı. Kolombiyalı oyuncu olayın kendisine sıçramaması için hızlıca tribünden aşağıya indi.