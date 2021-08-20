Radamel Falcao, oturduğu tribünde kavga çıkınca çareyi kaçmakta buldu
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Radamel Falcao, oturduğu tribünde kavga çıkınca çareyi kaçmakta buldu

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Galatasaray'ın Randers deplasmanında tribünde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. O sırada tribünde bulunan Radamel Falcao büyük panik yaşadı. Kavganın büyüdüğünü gören Falcao, çareyi tribünden kaçmakta buldu.

Aslan'ın Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kaldığı maçta tribünler karıştı.

Oturduğu tribünde büyük kavga çıktığını gören Falcao, çareyi kaçmakta buldu

GÖZÜ MORARDI

İki takım taraftarları birbirine girdi. Kavga sonrasında bir taraftarın gözünce ciddi morluk oluştuğu görüldü. Bu anlara şahitlik eden Falcao da büyük panik yaşadı. Kolombiyalı oyuncu olayın kendisine sıçramaması için hızlıca tribünden aşağıya indi.

Oturduğu tribünde büyük kavga çıktığını gören Falcao, çareyi kaçmakta buldu
Oturduğu tribünde büyük kavga çıktığını gören Falcao, çareyi kaçmakta buldu
Radamel Falcao, oturduğu tribünde kavga çıkınca çareyi kaçmakta buldu
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Haber Yorumları (1)
SERKAN BAŞ: Dünyanın neresine gidersek gidelim, barbarlığımızı da götürüyoruz...
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Radamel Falcao, oturduğu tribünde kavga çıkınca çareyi kaçmakta buldu - Haberler Spor
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