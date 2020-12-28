OTSO'dan öğrencilere tablet
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OTSO'dan öğrencilere tablet

28.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:39
OTSO'dan öğrencilere tablet

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), TOBB Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve 81 ilde 30 bin öğrenciye klavyeli tablet dağıtılması projesi kapsamında aldığı tabletleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), TOBB Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve 81 ilde 30 bin öğrenciye klavyeli tablet dağıtılması projesi kapsamında aldığı tabletleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

OTSO Başkanı Servet Şahin, TOBB öncülüğünde oda ve borsalar olarak 81 ilde 30 bin tablet dağıtılacağını belirtti. Bu kapsamda OTSO olarak aldıkları tabletleri Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini belirten Şahin, "Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye'nin geleceğine imza atacaklar" dedi. - ORDU

OTSO'dan öğrencilere tablet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:38:43. #1.14#
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