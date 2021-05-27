OTSO Başkanı Şahin'den rekolte tepkisi
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OTSO Başkanı Şahin'den rekolte tepkisi

OTSO Başkanı Şahin'den rekolte tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Uluslararası Kabuklu Kuru Meyve ve Yemişler Konseyi'nin açıkladığı fındık rekoltelerinin ve stoklarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Uluslararası Kabuklu Kuru Meyve ve Yemişler Konseyi'nin açıkladığı fındık rekoltelerinin ve stoklarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

Uluslararası Kabuklu Kuru Meyve ve Yemişler Konseyi, dünyada her yıl düzenlenmiş olduğu toplantıları bu yıl yine internet üzerinde yaptı. Toplantı, Türkiye temsilcisinin moderatörlüğünde yapılarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İtalya, İspanya, Şili gibi birçok ülke katıldı. Fındıkla alakalı 2021 yılı üretimini ve 2020 yılından 2021 yılına aktarılan stok tahmini rakamlarını açıkladılar.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, yapmış olduğu rekolte ve stok tepkisi açıklamasında, yapılan tahmini rekoltelerin ve stokların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yine her zamanki gibi Türkiye dahil ABD, Şili, İtalya gibi ülkelerin hem stoklarını hem de rekoltelerini yüksek gösterilerek 2021 yılında da dünyaya fındık üretiminin yeterli geleceğinin algısı oluşturularak fındığın fiyat etmeyeceğinin, daha fındık toplanmaya başlanmaya başlanmamışken üreticinin alın terini, emeğini nasıl ucuza alabiliriz? Düşüncesinin altyapısını hazırlamaktadırlar. Bu yıl dünyanın birçok ülkesinin konferans görüşmelerinde ifade edildiği gibi kuraklık ve su sıkıntılarından dolayı problem yaşandığı bununla beraber, ülkemizde TARSİM'in de yapmış olduğu zarar ve ziyan tespitlerine bakıldığında bitkinin yeterli tozlanma gerçekleştiremediğini, bu durum bilim insanlarının da bilgisindeyken hala Türkiye'de hem stokları hem de rekolteyi yüksek göstererek üreticimiz ve fındık sanayicimiz üzerinde gerçeği yansıtmayan söylemlerle ülke ihracatına ve ülkemiz ekonomisine sebebiyet vermektedir" dedi.

"Ayrıca geçen yıl fındık fiyatı verildiğinde dolar fiyatı 6.80 TL civarındayken, bu yıl bu fiyat 8.40 TL civarında seyretmektedir" diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, "2021 yılı fındık fiyatı verilmeden önce bu durum göz önünde bulundurularak verilmesi daha doğru olacaktır. Bu yıl ki fındık fiyatının 3,5-4 dolar olmasını beklemekteyiz. Düşüncem, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'ne ve Karadeniz fındıkçısına her dönem sahip çıkmıştır ve bu dönemde çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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