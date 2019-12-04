: Otomotivde bu yıl üretilen araçların katma değeri 2018'e göre yüksek

04.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:01

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın 10 ayında 1 milyon 189 bin araç üretildiğini belirterek, "Bunun yüzde 87'si ihraç edilmiş durumda. Bu yıl üretimde bir miktar sayı olarak azalma var. Yüzde 8 civarında bir düşüş var ancak ürettiğimiz araçların katma değeri bir önceki yıla göre daha yüksek." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye otomotiv endüstrisinin dünyanın 15'inci, Avrupa'nın ise 5'inci büyük motorlu araç üreticisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'nın ikinci büyük ticari araç üreticisi olduğunu ifade eden Çelik, "Bu anlamda otomotiv üreticisi bir ülkeyiz. Türkiye otomotiv endüstrisi, dünya otomotiv endüstrisi içinde kalitesi, insan kaynağı ve yetkinlikleriyle kendini ispat etmiş durumda. Endüstri olarak dünya pazarından yüzde 1,5'lik pay alıyoruz. Bu, Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisinden aldığı paydan daha yüksek. Otomotiv endüstrisi bu anlamda da ön planda." diye konuştu.

Otomotiv endüstrisinde dünyada büyük bir dönüşüm yaşandığına işaret eden Çelik, burada, elektrikli araçlara geçiş, mobilite, otonom veya kendinden sürüş ile paylaşılabilir araçların ana başlıkları oluşturduğunu dile getirdi.

"Otomotiv endüstrisinde oyun yeniden kuruluyor"

Çelik, sektördeki dönüşümün birçok yeniliği beraberinde getirdiğini, emisyon kısıtlamaları nedeniyle çevresel faktörlerin elektrikli araca geçişi her geçen gün hızlandırdığını söyledi.

Araçların artık bir tür yaşam alanına dönüştüğünü ve yeni neslin araç sahiplenme yaklaşımının farklı olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Araçlar bir tür elektronik cihaza dönüşüyor. Bütün araçların birbirine bağlı olmasından bahsediliyor. Otomotiv endüstrisinde oyun yeniden kuruluyor. Bu dönüşüm önemli fırsatları ve riskleri de barındırıyor. Endüstrinin tüm oyuncuları özellikle tedarik sanayisinin yeni dönüşümle yok olacak ürün gruplarının yerine yeni ürün gruplarını üretebilir halde olması lazım. Onun için OİB olarak Ar-Ge ve tasarım üzerine birçok faaliyet yapıyoruz."

"Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü kanadı ihracat"

Baran Çelik, Türkiye'nin üretim kapasitesine değinirken de sektörün en önemli avantajının ihracat olduğunu söyledi. Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'de toplam motorlu araç üretim kapasitesi 2 milyon adet. Geçen yıl endüstri bunun 1,5 milyon adedini kullandı. Bunun da 1,3 milyonunu, yani yüzde 85'ini ihraç etti. Türkiye otomotiv endüstrisinin en güçlü kanadı bu. Ürettiği motorlu araçların yüzde 80'den fazlasını ihraç ediyor. Bu yılın 10 aylık verilerine göre 1 milyon 189 bin araç üretilmiş durumda. Bunun da yüzde 87'si ihraç edilmiş durumda. Bu yıl üretimde bir miktar sayı olarak azalma var. Yüzde 8 civarında bir düşüş var ancak ürettiğimiz araçların katma değeri bir önceki yıla göre daha yüksek."

Kaynak: AA

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