Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar

Vatandaşlar sıfır araç fiyatlarını yakından takip ederken, otomotiv firmaları da satışlarını artırmak için yıl sonu kampanyalarını açıklamaya başladı. İşte marka marka 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar.

Yıl sonu yaklaşırken sıfır araç kampanyaları da art arda gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen otomobil fiyatları oldukça merak ediliyor. Bazı markalar sıfır faiz imkanları sunarken, bazıları da kolay ödeme seçenekleriyle müşterilerini bekliyor.

İşte yılın son ayında 200 bin lira sınırına kadar sıfır otomobiller: