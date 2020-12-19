Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar
19.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:35
Vatandaşlar sıfır araç fiyatlarını yakından takip ederken, otomotiv firmaları da satışlarını artırmak için yıl sonu kampanyalarını açıklamaya başladı. İşte marka marka 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar.
Yıl sonu yaklaşırken sıfır araç kampanyaları da art arda gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen otomobil fiyatları oldukça merak ediliyor. Bazı markalar sıfır faiz imkanları sunarken, bazıları da kolay ödeme seçenekleriyle müşterilerini bekliyor.
İşte yılın son ayında 200 bin lira sınırına kadar sıfır otomobiller:
- Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 123 bin 900 lira
- Fiat Panda 1.2 69 HP Urban manuel benzinli: Kampanyalı satış fiyatı 129 bin 900 lira
- Renault Clio Touch 0.9 TCe 90 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 137 bin 900 lira
- KIA Rio 1.2L 84 PS manuel benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 139 bin 400 lira
- Hyundai İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 141 bin 600 lira
- Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 152 bin 900 lira
- KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT benzinli: Kampanyalı anahtar teslim satış fiyatı 153 bin 500 lira
- Citroen C3 1.2 PureTech 5 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 155 bin lira
- Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: Tavsiye edilen satış fiyatı 158 bin 900 lira
- Seat Ibıza 1.0 Evo 80 HP S&S Style: Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 161 bin 500 lira
- Hyundai İ20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli): Tavsiye edilen nakit indirimli satış fiyatı 166 bin lira
- Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2: Tavsiye edilen satış fiyatı 175 bin 900 lira
- Mitsubishi Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 178 bin 900 lira
- Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: Tavsiye edilen peşin alımlarda geçerli kampanyalı liste fiyatı 181 bin 800 lira
- Skoda Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium: Aralık ayına özel 184 bin 400 lira
- Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 187 bin 300 lira
- Toyota Corolla 1.6 Vision: 190 bin 900 lira
- Peugeot 208 Signature 1.5 BlueHDi 100hp: Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 lira
- Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDİ 6 ileri manuel: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 192 bin 500 lira (Milliyet)