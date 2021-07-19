Otomobilin kaputunun altına gizlenen uyuşturucuya 3 gözaltı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan otomobile yapılan aramada kaputunun altına gizlenmiş 3 kilo 343 gram metamfetamin ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan otomobile yapılan aramada kaputunun altına gizlenmiş 3 kilo 343 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Akalan otoyol gişelerinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada; kaputun altına gizli 3 kilo 343 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı