Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
05.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:03
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.B. idaresindeki 25 LF 552 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu alt geçidi yakınlarında Ahmet Aybek'in (65) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Aybek, ambulansla kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobilde bulunanlar, kazadan sonra fenalaştı.
Kaynak: AA