Otomobilin çarptığı ağaç devrildi

Kadıköy'de otomobilin çarpması sonucu devrilen araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle caddenin ortasındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta hasar meydana gelirken, devrilen ağaç nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı.

İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ağacı parçalara ayırdıktan sonra yoldan kaldırdı.

Kaynak: AA