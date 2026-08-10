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Trafik Sigortası Primlerine Ağustos'ta Ortalama Yüzde 4 Zam: İşte İl İl Güncel Rakamlar

Trafik Sigortası Primlerine Ağustos'ta Ortalama Yüzde 4 Zam: İşte İl İl Güncel Rakamlar
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Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ağustos 2026 dönemi zorunlu trafik sigortası azami prim tutarlarını duyurdu. Otomobil, taksi ve otobüs primlerindeki güncel rakamlar ile sigortasız araçlara uygulanan cezalar belli oldu.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Ağustos 2026 dönemi için zorunlu trafik sigortası azami prim tutarlarını açıkladı. Yeni tarifeyle prim maliyetlerinde ortalama yüzde 4 artış yaşandı.

Otomobillerde İstanbul'da 4. basamak için poliçe bedeli 19 bin 71 TL olarak belirlenirken, risk grubuna göre illerde primler değişiyor. İstanbul'da en yüksek prim 57 bin 213 TL, en düşük prim ise 9 bin 535 TL oldu. Ankara'da en yüksek prim 55 bin 594 TL, en düşük 9 bin 266 TL; İzmir'de ise bu rakamlar 53 bin 974 TL ve 8 bin 996 TL olarak kaydedildi.

Ticari araçlarda taksiler için İstanbul'da en yüksek prim 166 bin 214 TL, en düşük 27 bin 702 TL oldu. Ankara'da tavan fiyat 161 bin 510 TL, İzmir'de ise 156 bin 806 TL. Otobüslerde (31+ koltuk) İstanbul'da en yüksek basamakta prim 408 bin 348 TL'ye ulaşırken, en düşük basamakta 68 bin 58 TL olarak tespit edildi.

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor ve araç trafikten men ediliyor. Sigortasız aracın kazaya karışması halinde ceza 2.039 TL'ye yükseliyor, tüm maddi hasar sürücüye ait oluyor. Poliçenin geç yenilenmesi durumunda ise her 30 gün için yüzde 5 gecikme zammı ekleniyor, bu oran en fazla yüzde 50 ile sınırlandırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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