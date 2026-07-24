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Volkswagen yıllık gelir beklentisini düşürdü, radikal yeniden yapılanma sinyali verdi

Volkswagen yıllık gelir beklentisini düşürdü, radikal yeniden yapılanma sinyali verdi
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Volkswagen, bu yıl için gelir artışı beklemediğini açıklayarak önceki tahminini iptal etti. Şirket, ikinci çeyrekte %9,5 kar düşüşü yaşadı ve maliyetleri azaltmak için 100 bin işten çıkarma planlıyor. CEO Blume, jeopolitik krizler ve yoğun rekabet nedeniyle zorlu bir dönem olduğunu belirtti.

Volkswagen Cuma günü yaptığı açıklamada, bu yıl gelir artışı beklemediğini belirterek önceki tahminini iptal etti ve grubu maliyetli tarifeler ile Çin'den gelen yoğun rekabete karşı korumak için radikal bir revizyona hazırlandı. Açıklama, ikinci çeyrek sonuçlarının %9,5 kar düşüşü göstermesinin ardından geldi. CEO Oliver Blume, şirketi daha maliyet rekabetçisi hale getirmek için 100.000 işten çıkarma önerisi de dahil olmak üzere radikal bir yeniden yapılanma için bastırıyor.

Volkswagen artık bu yıl satış gelirinde %3'e varan bir düşüş bekliyor; daha önce %3'e kadar büyüme öngörmüştü. Şirket, %4,0 ila %5,5 aralığındaki faaliyet marjı tahminini korudu. Porsche ve Audi'yi de bünyesinde barındıran Alman otomotiv grubu, Nisan-Haziran döneminde 3,5 milyar euro (3,98 milyar dolar) faaliyet karı bildirdi. Analistler, Visible Alpha tarafından yapılan bir ankette 3,9 milyar euro sonuç bekleyerek geçen yılın aynı çeyreğine göre hafif bir iyileşme öngörmüşlerdi.

Blume, grubun 2026'nın ilk yarısında çift haneli milyarlarca dolarlık kaçınılmaz rüzgarları dengelemeyi başardığını, ancak otomotiv endüstrisi için ortamın jeopolitik krizler, ticaret çatışmaları, yüksek düzenleyici gereklilikler, değişken piyasalar ve yoğunlaşan rekabet nedeniyle son derece zorlu olmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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