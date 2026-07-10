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Volga 16 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Rusya Pazarında Yeniden Üretim Başlıyor

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Rus otomotiv markası Volga, 16 yıl aradan sonra Çinli Geely ile ortaklık kurarak Haziran 2026'da yeniden üretime geçiyor. Yeni araçlar Volkswagen ve Skoda'nın eski tesisinde üretilecek.

Rus otomotiv tarihinin köklü markalarından Volga, 16 yıl sonra üretime geri dönüyor. Çinli üretici Geely ile yapılan ortaklık kapsamında marka, Haziran 2026 itibarıyla Rusya pazarında yeniden faaliyete geçecek.

Yeni nesil araçlar, Volkswagen ve Skoda'nın eski üretim tesisi Nijni Novgorod'da üretilecek. Model gamında Geely altyapılı C50 Sedan, K40 SUV ve amiral gemisi K50 SUV yer alacak.

Fiyatların yaklaşık 1,7 milyon TL ile 2,6 milyon TL arasında olması bekleniyor. Volga, 1956'da GAZ-21 ile başlayan serüveninde Sovyet döneminin simgesi olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi
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