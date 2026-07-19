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Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısında Büyük Artış

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EPDK verilerine göre 2026 ilk yarısında şarj noktası sayısı 45 bine ulaştı, elektrik tüketiminde yüzde 153 artış kaydedildi.

EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı Öz, 2026 yılının ilk altı ayında Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının hızla büyüdüğünü belirtti. Haziran sonu itibarıyla 45 bin 97 şarj noktası bulunuyor ve bu noktalarda 15,4 milyon şarj işlemi yapıldı. Toplam şarj süresi 17,5 milyon saat, tüketilen elektrik ise 392 bin 252 MWh oldu.

2025 yılının ilk yarısına göre elektrik tüketiminde yüzde 153,5, şarj süresinde yüzde 137,4 ve işlem sayısında yüzde 96,6 artış kaydedildi. Şarj noktası sayısı 2024 başında 12 bin 84 iken 2025 başında 26 bin 462'ye, bugün ise 45 bin 660'a yükseldi. Bunların 19 bin 903'ü DC, 25 bin 731'i AC ve 26'sı mobil. Öz, EPDK'nın güçlü ve istikrarlı büyümeyi hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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