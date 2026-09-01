Turkcell'den TOGG açıklaması: Görüşmeler sürüyor

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos 2026'da basında Turkcell ile Türkiye Varlık Fonu'nun TOGG hisselerinin satın alınması için görüşme yaptığı haberi yer aldı.

Turkcell, yatırım stratejileri doğrultusunda iştirak portföyüyle ilgili görüşmeler yapabildiğini ve bu görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, görüşmelerin devam ettiği, ancak kesinleşmiş bir sonuç bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi