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Turkcell'den TOGG açıklaması: Görüşmeler sürüyor

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Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu'nun TOGG hisselerinin satın alınmasına yönelik görüşmeler yaptığı haberleriyle ilgili KAP'a bildirimde bulunuldu. Şirket, görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos 2026'da basında Turkcell ile Türkiye Varlık Fonu'nun TOGG hisselerinin satın alınması için görüşme yaptığı haberi yer aldı.

Turkcell, yatırım stratejileri doğrultusunda iştirak portföyüyle ilgili görüşmeler yapabildiğini ve bu görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Açıklamada, görüşmelerin devam ettiği, ancak kesinleşmiş bir sonuç bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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