Temmuz 2026'da Otomobil Kayıtları Yüzde 26 Düştü: Ekonomik Kriz ve Akaryakıt Zamları Araç Sahipliğini Zorlaştırıyor
TÜİK'in Temmuz 2026 verilerine göre, trafiğe kayıtlı otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 26 azaldı. Toplam 207 bin 508 taşıtın yüzde 48,1'i motosiklet, yüzde 38'i otomobil oldu. Ağır vergiler, yüksek faizler ve akaryakıt zamları araç sahipliğini zorlaştırıyor. ABD'nin İran'a saldırıları motorin fiyatını 82 liraya çıkarırken, benzinli araçlar yüzde 41 ile ilk sırada yer aldı.
TÜİK tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Temmuz 2026 verileri, ekonomik krizin ulaşıma yansımasını gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kayıtlı otomobil sayısında yüzde 26 azalış yaşandı. Temmuzda trafiğe kaydı yapılan 207 bin 508 taşıtın yüzde 48,1'ini motosikletler, yüzde 38'ini otomobiller oluşturdu.
Otomobildeki ağır vergiler, yüksek kredi faizleri, fahiş fiyatlar ve akaryakıt zamları, vatandaşların araba sahibi olma hayalini zorlaştırıyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları motorin fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, bazı şehirlerde litre fiyatı 82 liraya ulaştı. Araç tercihlerinde benzinli modeller öne çıkarken, Ocak-Mart döneminde kaydedilen otomobillerin yüzde 41'i benzinli araçlardan oluştu.