Trump: Çinli otomobil üreticileri ABD’de fabrika kurup Amerikalı işçi çalıştırırsa itiraz etmem
Trump'ın açıklaması, ABD'nin Çin bağlantılı araç teknolojisine yönelik sert kısıtlamalarının ardından otomotivde yeni bir tartışma başlattı.
Trump, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de fabrika kurmaları ve Amerikalı işçi çalıştırmaları durumunda buna itiraz etmeyeceğini söyledi.
Bu açıklama, Washington'ın Çin bağlantılı araç teknolojisine getirdiği sert kısıtlamaların ardından otomotiv sektöründe yeni bir tartışma başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi